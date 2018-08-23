Balıkçılara göre ’palamut yüz güldürecek’

Giresun’da balıkçılar bu yıl palamuttan umutlu.

Av mevsiminin başlamasına bir hafta süre kalması nedeniyle Giresun’daki teknelerde hazırlıklar son aşamaya gelirken, çapari olta atarak yoklama yapan balıkçılara göre bu yıl palamut yüz güldürecek. Av sezonunun başlamasına sayılı günler kala kıyı balıkçıları tarafından yakalanan palamut balıkçıların umudu oldu. Yeni av döneminde iyi bir palamut sezonu beklediklerinin işaretini aldıklarını ifade eden balıkçılar palamudun yüz güldüreceğini söyledi.

Tezgahlarını kıyı balıkçıları tarafından yakalanan palamudun süslediği balıkçılardan Şafak Takır, "Önümüzdeki sezon palamudun hem balıkçının, hem de vatandaşın yüzünü güldüreceği görülüyor. Bugünlerde kıyı balıkçılarımızın olta ve çaparilerine bol miktarda palamut takılmakta. Şu andaki tüm işaret ve emareler palamudun bol olacağı yönünde. Karadeniz’in tamamında balık görülüyor. Önümüzdeki sezon palamut hem balıkçımızın, hem de halkın yüzünü güldürecek. Şu anda tezgahlardaki palamudun kilosu 25-30 TL arasında satılmakta. Bu fiyatların balık sezonun başlamasıyla düşeceğini söyleyebiliriz" dedi.