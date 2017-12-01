Barakada yalnız yaşayan engelli adama devlet yardım elini uzattı

İlçenin Soğukpınar köyünde tuvaleti, banyosu olmayan, elektriksiz ve susuz olarak tek odalı barakada yaşam mücadelesi veren 42 yaşındaki Kamil Patan’a devlet yardım elini uzattı. Kamil Patan’ın uzun yıldır baraka gibi evde yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Köy Muhtarı Birol Medik, “İhtiyaç sahibi olan Kamil Patan’ın anne ve babası vefat etmiş, kendisi de biraz konuşma özürlü, biraz da bedenen engelli bir vatandaşımızdır. Yalnız başına baraka gibi bir evde yaşam mücadelesi vermekteydi. Bu durumu kaymakamlığımıza ilettiğimizde devlet yardım elini uzattı” dedi.

İhtiyaç sahibi Kamil Patan’a prefabrik evini teslim eden Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi. Kaymakam Ermiş, “Kaymakamlık tarafından yapılan tek katlı prefabrik ev tamamlanarak Patan’a teslim edildi. Bu kapsamda vatandaşımız biraz geç de olsa başını sokabileceği bir ev bulmanın mutluluğunu yaşıyor. Kısacası vatandaşlarımıza siz zor durumda olabilirsiniz ama devletiniz yanınızda diyoruz. Bizim düşüncemiz bu, vatandaşlarımıza kışın sıcak bir ortam, devletin sıcak ve şefkat dolu elinin uzanmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.