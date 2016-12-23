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23 Aralık 2016 17:05

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Giresun’da

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Giresun’da

23 Aralık 2016 17:05

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun’da katıldığı hastane açılışında yaptığı konuşmada, yedi düvelle içeride ve dışarıda her alanda mücadele verilmesine rağmen millete hizmette hiçbir aksama yaşanmadığını söyledi. Canikli, “Ankara’nın güvenliği El Bab’dan ve Kuzey Irak’tan geçiyor. Oralarda güvenliği sağlayamazsanız, sınırınızı koruyamazsınız” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, yapımı bir süre önce tamamlanan 150 yataklı Giresun Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları ve Eğitim Hastanesi’nin açılış törenine katılmak üzere bugün Giresun’a geldi. Yapımına 3 yıl önce başlanan ve yapımı tamamlanan hastanenin resmi açılışı gerçekleştirildi.
Düzenlenen açılış törenine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin yanı sıra Vali Hasan Karahan, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve daire amirleriyle vatandaşlar katıldı.
Açılış töreninde konuşan Canikli, ülkemiz adına yapılan bütün karalama kampanyalarına rağmen hizmetlerin aksamadan sürdüğünü söyledi. Canikli, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu zor durumlar göz önüne alındığında ülkenin her tarafında açılışlar gerçekleştirip tesisler açılıyor. Yatırımlarda millete hizmete gecikme söz konusu olmuyor. İçeride ve dışarıda ekonomimiz zor durumda göstermeye çalışılsa da manzara burada. Lafın önemi yok. Önemli olan ne yapıldığıdır icraattır. Batı’nın kamuoyuna bakacak olursak bir karalama kampanyası gerçekleştiriliyor. Bunların gerçeği yansıtmadığı görülüyor. Türkiye büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin gelişmesini kimse engelleyemeyecektir. Şu anda Doğu ve Güneyduğu’da ahlaksızca bir terör saldırısına karşı milletçe yoğun bir mücadele veriliyor. ’Türk ordusunun Suriye’de ne işi var’ diye soruluyor. Çok işi var Ankara’nın güvenliği El Bab’la eş anlamlı. Oralarda güvenliği sağlayamazsanız Ankara’yı koruyamazsınız. Orada bulunmaya, sınırımızı korumaya devam edeceğiz. Ne kadar şer odakları varsa onları yok etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sınırlarımızın güvenliği için verilen mücadeleyi hafife alanları tenkit ediyorum. Türkiye’nin güvenliği El Bab’dan, Kuzey Irak’tan geçiyor. Bugün dünden daha güçlüyüz. Savunma sanayiinde kullanılan araçların birçoğunu artık kendimiz üretiyoruz. Bu çok önemli. Dost bildiklerimizden destek göremedik. Ülkemize her yönden saldırı gerçekleştiriliyor. Ancak ülkemizin birlik, bütünlüğü, selameti için ne yapılması gerekiyorsa bu millet yapmaya devam ediyor. Ekonomimizi zayıflatmak için hamle yapıldı. Cumhurbaşkanımızın milletimize bir çağrısı oldu. Milletimiz Türk parasının kullanılması yönünde üzerine düşeni yaptı. Milletimizin destek vermesi sonucu bu ekonomik saldırı da defedildi. Başka alanlarda da hain saldırılara karşı da duruşunu gösteriyor. Bu milleti yıkabilir misiniz. Siz bu millete diz çöktüremezsiniz. Terör arkasında kimler varsa bunu artık görün. Bu bayrakları indiremez, susturamazsınız. Bütün bu kara propagandaya rağmen bu hizmetler devam ediyor” dedi.

“FETÖ’nün omurgası kırıldı”
FETÖ terör örgütüne yönelik mücadelenin devam ettiğini de söyleyen Başbakan Yardımcısı Canikli, “Yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. İçeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı mücadele diyoruz. Bunlardan biri de FETÖ’dür. Ancak omurgaları kırıldı. Ancak iz bırakmadan hayatiyetini devam ettirenler olabilir. Bunların da açığa çıkartılması için mücadelemiz sürüyor. Onlar da açığa çıkartılacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde kalanlarını da açığa çıkartıp yargıya teslim edeceğiz. Bu milletin birlik beraberliği için başka çaremiz yok” diye konuştu.

“Türkiye’deki sağlık hizmeti Avrupa’da yok”
Türkiye’deki sağlık hizmetinin Avrupa’dan ilerde olduğunu da ifade eden Canikli, “Bugün Avrupa’da Türkiye’deki kadar sağlık hizmeti alınamıyor. Eski günler geçti artık. En kaliteli şekilde bu hizmetler gelir seviyesi ne olursa olsun alabiliyor. Avrupa’da bunları göremezsiniz. Avrupa’da parana göre sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Türkiye’deki hastaneler beş yıldızlı oteller gibi” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen hastane binası gezildi ve incelemelerde bulunuldu. Başbakan Yardımcısı Canikli hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.



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