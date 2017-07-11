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11 Temmuz 2017 14:07

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’den 15 Temmuz Şehidi Emrah Sağaz’ın mezarına ziyaret

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 15 Temmuz’da İstanbul Esenler’de tankın altında kalarak şehit olan Emrah Sağaz’ın Giresun’un Çamoluk ilçesinde bulunan mezarını ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’den 15 Temmuz Şehidi Emrah Sağaz’ın mezarına ziyaret

11 Temmuz 2017 14:07


Çamoluk ilçe şehitliğinde düzenlenen törende Kur’an’ı-kerim okunarak dua edildi. 15 Temmuz Şehidi Sağaz’ın 70 yaşındaki babası Nazım ve annesi Asiye Sağaz, oğullarının mezar taşına sarılarak "Yavrum seni Fatihlere şehit verdim" diyerek gözyaşı döktü. Yaşlı çifti ise Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli teselli etti.


Törenin ardından Şehidin Yenice köyündeki baba evine geçen Canikli, bir süre burada aile ile kalarak okunan Kur’an-ı Kerim’i dinledi. Daha sonra Çamoluk merkeze geçen Canikli, şehitler için düzenlenen mevlide katıldı.


Dedesi de Çanakkale şehidi olan Sağaz’ın şehit düştüğünde eşi Elif Sağaz’ın 5 aylık hamile olduğu ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında doğum yapan Sağaz’ın Hiranur adından bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.




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