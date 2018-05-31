En iyi kararı siz vereceksiniz. Herkesin söylediğini güzelce dinleyeceksiniz. İnce eleyip sık dokuyacaksınız. İnce’yi eleyip Erdoğan’ı seçeceksiniz” dedi.

Giresun Atatürk Meydanında düzenlediği mitingin ardından Valilik makamını ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ziyaretten sonra Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Ülke ekonomisi üzerinde ortaya atılan yalanlar ve senaryoların FETÖ üst aklının yurt dışındaki plan ve kurguları olduğunu söyleyen Yıldırım, “Küresel güç odakları, onların piyonları diyor ki, ‘Türkiye’de 2018’de büyüme yüzde 2 olacak’. Bir başkası çıkıyor diyor ki, ‘Türkiye’de büyüme yüzde 5’in üzerinde olacak. Yani birbirlerini düzeltmekle meşgul oluyorlar. Bizi ne kadar çok düşünüyorlar. Yatıp kalkıp Türkiye’nin geleceğini düşünüyorlar. Bunlar geçen sene de aynısını yaptılar. Hatırlayın, ardı ardına not düşürmeler, büyüme tahminlerini yüzde 2’ye kadar indirdiler. Sonunda Türkiye bütün bu tahminleri alt üst etti, yüzde 7.4 büyümeyi gerçekleştirdi. Milletin alın teriyle bunu başardık. Bu sene de farklı olmayacak. Önümüzdeki Haziran’ın 10’unda ilk 6 ayın büyüme rakamı açıklanacak. Orada da yüzümüzü güldürecek bir büyümeyi hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

Suriye’de PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Baktık içeride temizlik yapmak, huzuru, güvenliği sağlamak, vatandaşın can ve mal emniyetini teminat altına almak mümkün olmuyor. Ne kadar yapsak aşağıdan yenileri geliyor. Bu sefer ‘yerinde bu işi halledelim’ dedik. Fırat Kalkanı, Afrin Harekatını gerçekleştirdik. Bu küçük bir iş değil. Ordumuzun 15 Temmuz’da yaşadığı olaylardan sonra bu yapılan çok büyük bir iş. İki tane süper gücün arasına hançer gibi girip, o alanı temizleyeceksiniz. Bu önemli bir karar, önemli bir iş. Böylesine cesur kararları da memleket sevdası olan, vizyonu olan liderler yapar. Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi yapar. Bu kararı aldık ve güney sınarlarımızda tesis edilmeye çalışılan bu terör çemberini kırdık. Şimdi Fırat’ın batısı tamam, doğusu da aynı olacak. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında ABD olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu. Şimdi Menbiç konusunda da ısrarımız sonrası bu noktaya geldi ve burnundan kıl aldırmayanlar şimdi ‘gelin bu işi oturup konuşalım’ diyor. Bu süreçte büyük gayretler oldu. Görüşmeler oldu ve bir noktaya geldik. Türkiye’nin yeni dönemde güçlü iradeye, iktidara ihtiyacı var. Bu işlerin üstesinden gelmek başka türlü olmaz. Niye Türkiye ile uğraşıyorlar? Türkiye etliye, sütlüye karışmasa, sessiz olsa, birileri konuştuktan sonra konuşsa, sonunda da siz en iyisini bilirsiniz dese Türkiye’ye kimse bir şey yapmaz. Ama Türkiye, Türkiye olmaz. Türkiye’nin bir imparatorluk geleneği var. İstiklaline aşık bir milletten bahsediyoruz. Şartların en zor olduğu zamanlarda bile küllerinden yeniden dirilmiş bir milletten bahsediyoruz...Milletimizin desteğine talibiz. En iyi kararı siz vereceksiniz. Herkesin söylediğini güzelce dinleyeceksiniz. İnce eleyip sık dokuyacaksınız. İnce’yi eleyip Erdoğan’ı seçeceksiniz.”

Toplantının ardından Başbakan Yıldırım, Giresun’dan Ordu’nun Ünye ilçesindeki programı için şehirden ayrıldı.