Belli ki içlerine sinmemiş, yenilmeye doymamışlar, tekrar kumpaslara, krizlere geri dönelim diyorlar" dedi.

Partisi tarafından Giresun Atatürk Meydanı’nda düzenlenen mitingde Giresunlular’a hitap eden Başbakan Yıldırım “Bir süreden beri adaylar meydanlarda vatandaşlarla bir araya geliyor. Biz de Anadolu’yu karış karış geziyoruz. Dikkatinizi çekti mi ? Cumhurbaşkanımız dışında bütün adaylar ’parlamenter sisteme geri döneceğiz’ diyorlar. Belli ki içlerine sinmemiş, yenilmeye doymamışlar, tekrar eskiye dönelim, darbeler dönemine dönelim vesayetler dönemine geri gidelim, kumpaslara geri gidelim, krizlere geri dönelim diyorlar. Biz ne diyoruz durmak yok durmak yok. Farkmız bu. Onlar geriyi gösteriyor geriyi işaret ediyor biz ileri diyoruz daima ileri" diye konuştu.

Rakip cumhurbaşkanı adaylarının güzel güzel vaatler verdiğini kaydeden Yıldırım "Kulağa hoş geliyor. Ölçü yok. Sağ elinize güneşi vereceğim diyorlar, sol elinize ayı vereceğim diyorlar. vaat de vaat. İyi güzel de kardeşim sen CHP’nin seçim beyannamesini okumadın mı ? Cumhurbaşkanı orda diyor ki cumhurbaşkanı sembolik olacak yetkisi olmayacak hangi yetki ile bu vaatleri yapacaksın. Hem yetkileri kaldıracaklar parlamenter sisteme geri dönecekler, hem de boyundan büyük vaatler vereceksin. Millet yemez bunu, Giresunlu yemez" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı Pensilvanya’dan Kandil’den işaret almaz"

Bu vaatleri vatandaşların da artık inanmadığını gördüklerini kaydeden Yıldırım "Bunu anlayınca ayarlar bozuldu, vitesten atmaya başladılar. Cumhur ittifakına iftira üstüne iftira atıyorlar. Cumhur ittifakının özeti 15 Temmuz alçak saldırısına karşı meydanlara inen Giresun’dur. Cumhur İttifakı Pensilvanya’dan, Kandil’den işaret almaz. İşareti sadece milletinden alır. İşaret aldığı an, millet yürür arkasından. İşte cumhur ittifakı budur" diye konuştu.

Giresun’a 16 yılda tam 18 milyarlık yatırım yaptıklarını kaydeden Başbakan Binali Yıldırım "Eğribel Tüneli’nde ışık göründü. Eğribel Tüneli artık yaz kış size hizmet edecek. Söz verdik yaptık. Hızlı trenler yeni üniversiteler, havaalanları, Giresun-Ordu arasında bir havalimanı yapacağız, dediğimizde dalga geçiyorlardı. ’50 yıldır biz bu lafları çok gördük’ diyorlardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ’Havalimanı yapılacak, denizin de üzerine yapılacak’ dedi yaptık mı ? Avrupa’da deniz üzerinde havalimanı yok. Türkiye’de birinci, dünyada üçüncü...Giresun’a 20 bin kişilik stat yapıyoruz. Stat bittikten sonra mevcut stadı da millet parkı yapacağız Giresun’un yeşilliğine yeşillik katacak" dedi.