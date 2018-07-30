Başkan Aksu Batlama Vadisi’nde incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Aksu, Batlama Vadisi üzerinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, ilk olarak Çaldağ Jandarma Karakol Komutanlığına uğradı. Burada görevli güvenlik personelleri ile sohbet eden Aksu, Türk Milletinin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Güzergah üzerinde bulunan işyerleri ve kahvehanelere de uğrayan Başkan Aksu, esnaflar ve vatandaşlar ile de sohbet etti. Belediye Başkanı Kerim Aksu, Batlama Vadisi ziyareti ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “İlk olarak Çaldağ Karakol Komutanımızı ve güvenlik görevlisi askerlerimizi ziyaret ettik. Onlara moral verip, hatırlarını sorduk. Bazı işletmelerimizi de ziyaret edip, burada çalışan arkadaşlarla bir araya geldik. Yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler alıp, işlerinde başarı ve kolaylıklar diledik. Ayrıca Çaldağ ve İnişdibi bölgelerimizde bulunan esnaf arkadaşlar ve kahvehanelerde bulunan vatandaşlarımıza selam verip, sohbet ettik, hatırlarını sorduk. Hepimizin ortak değeri olan Giresun için çalışmalarımızı yürüttüğümüzü ve elimizde olan imkanları en iyi şekilde değerlendirip var gücümüz ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirttik” dedi.

Başkan Aksu’nun yapmış olduğu ziyaretler sırasında önceki dönem İl Genel Meclis üyesi Eyüp Çiftçi, Seldeğirmeni Mahallesi Muhtarı Yavuz Genç, Darıköy Muhtarı Muhammet Elmalı ve Tepeköy Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kesim Kırkaya’da eşlik etti.