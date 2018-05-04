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04 Mayıs 2018 12:16

Başkan Aksu, Cumhurbaşkanı adayı için imza verdi

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Merkez İlçe Seçim Kuruluna gelerek Cumhurbaşkanı adayı için imza verdi.

Başkan Aksu, Cumhurbaşkanı adayı için imza verdi

04 Mayıs 2018 12:16


Merkez İlçe Seçim Kurulu’nda imza verdikten sonra değerlendirme yapan Belediye Başkanı Aksu, demokrasi için imza verdiğini söyledi.


24 Haziran’da erken seçim kararının alınmasının ardından Cumhurbaşkanı adayı için bugün başlayan imza atma sürecine Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da destek verenler arasında yer aldı. Merkez İlçe Seçim Kurulu’na gelerek Cumhurbaşkanı adayı için imza veren Başkan Aksu, değerlendirmelerde bulundu.


Başkan Aksu “Demokrasi için imza kullandım. Burada yanlış olan şu aday olma özgürlüğünün elimizden alınması, demokrasinin devre dışı bırakılması. Ben buraya demokrasiye oy vermeye geldim. Hayatımız boyunca demokrasiyi savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. İki genel başkana da başarı diliyorum. İnşallah başaracağız. Tarih bu tür yasakları değil, yasakları delenleri yazar” diye konuştu




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