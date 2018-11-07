Başkan Aksu, doğalgaz çalışmalarını inceledi

Başkan Aksu, Çıtlakkale Mahallesi'nde Belediye-Aksa işbirliğinde devam eden doğalgaz çalışmalarını hakkında açıklamalarda bulundu.

Giresun'da yaklaşık 50 bin Konut'un olduğunu belirten Aksu, “Bugün 42 bin konutun kapısına doğalgaz verilmiş ve kullanıma hazır durumda. Birileri çıkıp doğalgazı kendisinin getirdiğini söylüyor. Ancak bu gün çalışmaların olduğu yere geldiğimde kendisini göremedim. Kendisinin bu çalışmalar ile bir ilgisi yoktur. Bu çalışmaların yürütme noktası şudur, Aksa firması ile Giresun Belediyesi arasında koordineli şekilde yürütülür. Doğalgaz yapımı sürecinde ciddi miktarlarda yol yapımını maliyetini belediyemiz karşılamıştır. Doğalgazın maddi yükü belediyemizin sırtındadır. Siyaset olsun, gazetelere çıkayım diye konuşuluyor” dedi.

“Bizim amacımız 30 Kasım itibariyle Teyyaredüzü bölgesine, 15 Ocak tarihine kadarda Gaziler ve Güre Mahallesine gazı vermektir” diyen Aksu “Bütün amacımız bu şehre hizmet etmek, doğalgazın yapımının bitmesiyle birlikte bu şehrin havası temizlenecek” ifadelerini kullandı.