Başkan Aksu, miting düzenledi, 5 yıl daha yetki istedi

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, partisinin düzenlediği mitingle Giresunlular'dan 5 yıl daha yetki isteyerek belediye başkanlığını açıkladı. Giresun Fındık Pazarında düzenlenen mitingde konuşan Belediye Başkanı Kerim Aksu, önce 9,5 yıllık hizmetlerini anlattı ardından, yarım kalan hizmetlerini tamamlamak için 5 yıl daha yetki istedi.

Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen anlayışla belediye başkanlığı yaptığını ifade eden Kerim Aksu, belediyelerin halka eziyet etme değil, hizmet etme yeri olduğunu söyledi. Başkan Aksu yaptığı konuşmada “Akıllı belediye başkanları altyapı yerine üst yapı yaparak halkın gözünü boyar biz ise önce altyapı dedik. Altyapıda, üstyapıda ve içme suyunda, sosyal belediyecilikte, belediye iççilerinin sosyal haklarında her alanda yapmamız gerekeni yaptık. Çünkü biz seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek, belediyeciliğin eziyet etme değil hizmet etme yeri olduğu bilinciyle göreve geldik. 2009'dan 680 olan personel sayımızı iki katına çıkararak bin 440 personelle en iyi hizmeti vermeye çalıştık. 2009 yılında 33 milyon olan bütçemizi 170 milyon liraya çıkartarak tam 5 kat artırdık ve 5'te 3'ünü yatırım projelerinde kullandık. Emeğe saygı duyduk ve çalışanlarımızın hak ettiği toplu iş sözleşmesini imzaladık. Türkiye'de ilk defa Taşeron işçilere toplu iş sözleşmesi imzalayan belediye olduk. Yine Giresun'a bu güne kadar yapılan en büyük asfaltlama ve betonlama çalışmalarıyla ulaşım ağını yeniden inşaa ettik. 160 kilometre asfaltlama, 90 kilometre betonlama, 6 kilometre taş duvar, 5 kilometre perde duvar,3 kilometre menfez yapımı, 21 kilometre yeni yol açma ve 400 bin metre kare parke yol ve kaldırım yapımı gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte Giresun'un altından girip üstünden çıkarak, 125 kilometre su hattı, 127 kilometre kanal hattı, 24 kilometre şebeke hattı,12 kilometre abone hattı, 450 ton depo terfi merkezi ve iki adet derin kuyu inşa ettik. Şimdi ne su baskınları, taşkınları oluyor ne de mahallelerimizde suyu akmayan ev var” dedi.

“Daha hayata geçireceğim projeler var”

CHP'den tekrar belediye başkanlığına aday olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Aksu “Ben içinizden biriyim. Bu yola 9,5 yılımı verdim. 5 yıl daha güç almaya enerji almaya yetki almaya geldim. Yapamadığımız hayata geçiremediğimiz projeler var. Bunlardan bir tanesi 30 milyon Euro' luk arıtma tesisi projemiz var. Denize kanalizasyon akan şehir olmaktan çıkarıp daha sağlıklı şehir haline gelmek için projeyi tamamlamak istiyorum. Gedikkaya projesini tamamlamak istiyorum. Yeni pazar alanı yapmak istiyorum. Sıkıntılarımız var baskılar var ama biz bu zincirleri birlikte kıracağız. Ben olurum olmam ama sizler Cumhuriyetin değerlerinden başkasına oy vermeyin, takıya yapanlara bu şehrin üzerinden nemalananlara asla oy vermeyin ve verenlere hakkımı helal etmem” diye konuştu.

Fındık fiyatı açıklama tarihini eleştirdi

Yaptığı adaylık konuşmasında fındık fiyatının açıklanma zamanını da eleştiren Başkan Aksu “Kasım ayında fındık fiyatı açıklayanlar bir sussun bakalım. Fındık fiyatı Ağustos ayının başında olmazdı sonunda açıklanır. Üreticinin 100 kilo fındığı ya oldu ya olmadı onu da çocuğu okula gidecek, bayram harçlığı yapacak satmak zorunda kaldı. Üreticinin elinde bu zamanda fındık mı kalır ama beyler Kasım'ın birinde tutmuş fındık fiyatı açıklıyor. Fındık fiyatı üreticiler için değil, fındığı alan tüccarlar için açıklanıyor” ifadelerinde bulundu.