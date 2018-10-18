Başkan Aksu'dan liman açıklaması

Giresun Liman sahasıyla alakalı tartışmalar yaşanırken Belediye Başkanı Kerim Aksu'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Liman sahasındaki çalışmalar için belediyeden izin alınması zorunlu olmadığını kaydeden Aksu, “Liman sahası bağımsız bir alandır. İmar Planındaki amacına uygun İnşaat için belediyemizden izin alınması zorunlu değildir. Arkadaşlarımıza konunun idari ve hukuki yönden incelenmesi talimatı verdim. Hukuki bir engel yoksa Giresun halkı, sivil toplum örgütleri ayağa kalkmalıdır. İktidar temsilcileri de kaçak güreşmeyi bırakıp, samimi bir şekilde ortaya çıkmalıdır. Giresun'a yapılacak her türlü yatırımı bizde destekliyoruz. Ancak şehrin vitrinini bozacak, halkımızı rahatsız edecek yapının da karşısındayız. Giresun bu konuda bütünleşip tepkisini göstermelidir. Doğru olan Giresun'un denizle buluşması için limanın daha uygun bir yere taşınmasıdır. Kesin çözüm budur” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak limanının işletmesine talip olduklarını ifade eden Aksu, “Öncelikle irdelenmesi gereken, liman işletmesinin mevcut firmanın sözleşmesi sona ermesine yakın nasıl başka bir firmaya devredilmesidir. İktidar cephesinin bu konuya açıklık getirmesi gerekir. Belediye olarak limanın işletmesine talip olmuştuk. Yangından mal kaçırırcasına ihale yapılmadan liman işletmesinin el değiştirmesi soru işaretleri ile doludur” şeklinde konuştu.

“Giresun Limanı zamanında yanlış yere yapılmıştır” diyen Aksu “Şehrin tam ortasında, şehirle denizi bir birinden ayıran limanın daha elverişli bir yere taşınmasını savunuyoruz. Liman alanı Giresun'un sosyal donatı alanı haline getirilmelidir. Bu alan Giresun'un turizm platformuna dönüştürülmelidir” dedi.