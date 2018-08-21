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21 Ağustos 2018 13:25

Başkan Aksu’nun bayram mesaisi

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlığı ve kurban pazarını ziyaret etti.

Başkan Aksu’nun bayram mesaisi

21 Ağustos 2018 13:25


Kurban bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarla da bayramlaşmak için şehir mezarlığını ziyaret eden Belediye Başkanı Kerim Aksu’ya, Mezarlıklar Müdürü Karabey Karaman ve Veteriner İşleri Müdürü Gürcan Oksal eşlik etti. Başkan Aksu, mezarlık bölgesinde bir takım incelemeler yaparak, burada bulunan vatandaşlar ile sohbet edip, hatırlarını sordu. Müdürlük personelleri tarafından ise mezarlık ziyaretlerine gelen vatandaşlara gün boyu çeşitli ikramlar sunuldu. Başkan Aksu’nun, mezarlık ziyaretinin ardından ikinci durağı da Aksu Mahallesi’nde bulunan kurban satış pazarı oldu. Başkan Aksu, kurbanlık alışverişlerini son güne bırakanlarla sohbet ederek fiyatlar ve satışlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Burada da belediye personelleri tarafından kurban pazarı esnafına çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Başkan Aksu, Kurban Bayramı nedeniyle şehir mezarlığı ve kurban satış pazarını ziyaret ettiğini belirterek, "Buralarda bulunan vatandaşlarımızın hatırlarını sorup, bayramlarını kutladık. Birlik ve beraberliğimizin her daim olması dileğiyle tüm vatandaşlarımıza huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.




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