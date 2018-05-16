Başkan Emür, çalışmaları yerinde inceledi.

"İlçenin dört bir yanında çalışmalara devam ediyoruz" diyen Belediye Başkanı Emür, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için belediye çalışmalarımıza önem veriyoruz. İlçemizi modern hale getirmek için de teknolojiyi yakından takip ediyor ve çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Bugünü değil geleceği düşünerek; asırlık çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Emür, “İlçemiz Fındıklı Mahallesi T1 ’in olduğu alanda genel ve bayanlar plajı olmak üzere 2 bölümden oluşan plajımızın Mal Müdürlüğünden tahsis işlemi tamamlandı. Yeni sezonun yaklaşmasıyla belediye plajımızda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımıza başladık. Yaz sezonunun gelmesiyle üst yapı çalışmalarımıza başladık. Yaz aylarının gelmesiyle yüksek mahallerimizde asfaltlama ve betonlama çalışmalarına başlıyoruz. Bugün itibariyle Uğurca Mahallemizde asfaltlama çalışmalarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

Giresun Üniversitesi’ne bağlı Keşap Turizm Fakültesi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Mehmet Emür, “İlçemiz Turizm Fakültesi İnşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Toplam 7 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Keşap Turizm Fakültesi tamamlandığında ilçemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak olup öğrencilerin gelmesiyle canlılık kazanacak” değerlendirmesinde bulundu.