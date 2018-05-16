Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 14:36

Başkan Emür, çalışmaları yerinde inceledi.

Keşap Belediye Başkan Mehmet Emür, ilçenin farklı yerlerinde devam eden çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Emür, çalışmaları yerinde inceledi.

16 Mayıs 2018 14:36


"İlçenin dört bir yanında çalışmalara devam ediyoruz" diyen Belediye Başkanı Emür, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için belediye çalışmalarımıza önem veriyoruz. İlçemizi modern hale getirmek için de teknolojiyi yakından takip ediyor ve çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Bugünü değil geleceği düşünerek; asırlık çalışmalar yapıyoruz" dedi.


Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Emür, “İlçemiz Fındıklı Mahallesi T1 ’in olduğu alanda genel ve bayanlar plajı olmak üzere 2 bölümden oluşan plajımızın Mal Müdürlüğünden tahsis işlemi tamamlandı. Yeni sezonun yaklaşmasıyla belediye plajımızda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımıza başladık. Yaz sezonunun gelmesiyle üst yapı çalışmalarımıza başladık. Yaz aylarının gelmesiyle yüksek mahallerimizde asfaltlama ve betonlama çalışmalarına başlıyoruz. Bugün itibariyle Uğurca Mahallemizde asfaltlama çalışmalarımıza başladık” ifadelerini kullandı.


Giresun Üniversitesi’ne bağlı Keşap Turizm Fakültesi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Mehmet Emür, “İlçemiz Turizm Fakültesi İnşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Toplam 7 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Keşap Turizm Fakültesi tamamlandığında ilçemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak olup öğrencilerin gelmesiyle canlılık kazanacak” değerlendirmesinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç