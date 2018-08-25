Başkan Yakar: “Bölgemizin ilk atık su tesisi Bulancak’a yapıldı”

Tesis alanında, düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Bulancak Kaymakamı Hamdi Üncü, Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Güngör, Bahtiyar Hüsem, Belediye Meclis Üyeleri, ilçe protokolü, siyasiler ve STK temsilcileri katıldılar. Yapılan Atıksu tesisiyle ilgili konuşma yapan Belediye Başkanı Recep Yakar, “Şu anda içinde bulunduğumuz tesisler, ilimizin tek, bölgemizin ilk tesislerindendir. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği projesi olarak finanse edilen ve Belediyemizin de katkılarıyla tamamlanan tesisler 8 milyon Euro bugünün fiyatlarıyla 100 milyon TL’ye mal olmuştur. Önceki Belediye Başkanımız ve Şimdiki Milletvekilimiz Kadir Aydın döneminde başlatılan projeyi bitirmek bize nasip olmuştur. Başta Vekilimiz olmak üzere emeği ve katkısı geçen herkese teşekkür ederim. Bulancak Belediye şantiye sahası içinde, yaklaşık 20 bin metre kare alanda inşa edilen ve tesiste tüm Bulancak’ın atık suları günde 6 bin metreküp kapasiteyle arıtılarak temiz su olarak doğaya deşarj edilmektedir. Yan ürün olarak ortaya çıkan katı atıklar çok verimli gübre ya da çimento fabrikaları için yakıt olarak değerlendirilebiliyor. Yani eskiden doğrudan denize dökülen tüm atık sular artık arıtılmakta çevre temiz kalmaktadır. Burayı ve yapılan hizmetleri özellikle görmenizi ve fark etmenizi istedim. Sadece bu tesisler bile Bulancak olarak ne kadar ayrıcalıklı olduğumuzun göstergesidir. Bunun yanında Atıksu arıtma tesisleri, Bulancak Beton A.Ş. Üretim Tesisleri, Belediye Hizmet Şantiyesi, Hayvan Barınağı Sevgi Yuvası, Yeni İçme Suyu Depolarımızı belediyemizin övüne bileceği hizmet ve yatırımlardır. Tüm bu yatırımlar, Bulancak olarak ayrıcalığımız ve eldeki kısıtlı imkanlara rağmen nelerin başarılabildiğinin göstergesidir. Bulancak Belediyesi artık kendi kendine yeten bir belediyedir. Hatta bu tesislerde yaptığımız üretimlerimizi ilçe dışına da satarak belediyemize gelir sağlıyoruz. Göz önünde olmayan bu devasa yatırım ve hizmetlerinde bilinmesi açısından bugün bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.