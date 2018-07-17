Başkandan “Kemençe ve Horon Günlerine ”davet

kez düzenlenecek olan Uluslararası Kemençe ve Horan Festivali’nin 20-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkan Erener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ustaları, üstatları ve tarihçesiyle dünyada kemençenin çıkış yerinin Görele olduğunu ileri sürdü.

Kemençeyi ve ilçeyi tanıtma adına her yıl Uluslararası Kemençe ve Horan Festivali düzenlediklerini, bu yıl ki etkinliklerin de 20-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirten Erener, ’Kemençenin çıkış noktası Görele ilçesidir. Çok önemli kemençenin değerli sanatçıları Görele’den çıkmıştır. Düzenlediğimiz festivalle de hem kemençemizi, hem de ilçemizi en iyi şekilde tanıtmaya, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz.’ dedi.

Erener, tüm kemençe ve horan tutkunlarını festival için Görele’ye davet etti.