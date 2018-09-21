Başkandan öğrencilere ‘eğitim seti'

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle ilçedeki okulları ziyaret ederek, 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine içerisinde kalem, silgi ve defterden oluşan eğitim seti dağıttı.

Yeni eğitim ve öğretiminin başlamasıyla öğrencilerin her daim yanında olmaya gayret gösterdiğini dile getiren Başkan Erener, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine içerisinde kalem, silgi ve defter bulunan okul öncesi eğitim seti dağıttı. Okula yeni başlayan öğrenciler hediyeler için Başkan Tolga Erener'e teşekkür ederken, Başkan Erener'de öğrencilere her zaman yanlarında olacağının sözünü verdi.

Belediye olarak her zaman eğitimin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Erener, “Eğitimi çok önemsiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi ve kaliteli eğitimi almaları için seferberiz. Eğitim anlamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışarak okullarımızın fiziki yapısını iyileştiriyor, araç gereç ihtiyaçlarına peyzaj gibi çevre düzenlemelerine kadar ilçemizde tüm okullarımıza her yıl olduğu gibi bu yılda destek vermeye devam ediyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek çocuklarımız için ilçemizde eğitime desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.