TMO ve FİSKOBİRLİK işbirliğinin geç kalınmış olduğunu ifade eden Bayraktar yine de görüşmelerin yapılabileceğini söyledi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada “FİSKOBİRLİK bugün zaten piyasadan fındık alan bir kurum. Ancak mali durumlarından dolayı piyasayı dengeleyecek kadar alım yapacak durumda değildir. FİSKOBİRLİK’in mali gücü yeterli olsaydı zaten TMO’nun devreye girmesine gerek kalmazdı. Bu şartlar göz önünde bulundurularak TMO’nun garantörlüğünde FİSKOBİRLİK’in daha fazla fındık alması elbette piyasayı olumlu yönde etkileyecektir. Fakat bu iş birliği için geç bile kalınmıştır. Çünkü üreticilerimiz eylül ayının başından itibaren fındığını pazara indirmeye başlamaktadır. Bir çok üreticimizde bu doğrultuda fındığını elinden çıkarmış durumdadır. Buna rağmen yine de TMO ile görüşmelerimiz bulunmaktadır. Bu görüşmelerde şartların uygun olması halinde FİSKOBİRLİK piyasadan daha fazla fındık çekip TMO’ya satabilir. Ancak ’Piyasadan kaçtan alıp TMO’ya kaç liraya satacaktır?’ bu hazırlanacak görüşülecek şartlardır” dedi.