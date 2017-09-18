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18 Eylül 2017 13:16

Bayraktar: “TMO, FİSKOBİRLİK işbirliği için geç kalınmıştır ama..."

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu’nun, fındık alımlarıyla ilgili olarak, "Fiskobirlik de satın alsın, bize versin diyoruz” şeklindeki açıklamalarına FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar’dan açıklama geldi.

Bayraktar: “TMO, FİSKOBİRLİK işbirliği için geç kalınmıştır ama...

18 Eylül 2017 13:16

TMO ve FİSKOBİRLİK işbirliğinin geç kalınmış olduğunu ifade eden Bayraktar yine de görüşmelerin yapılabileceğini söyledi.


FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada “FİSKOBİRLİK bugün zaten piyasadan fındık alan bir kurum. Ancak mali durumlarından dolayı piyasayı dengeleyecek kadar alım yapacak durumda değildir. FİSKOBİRLİK’in mali gücü yeterli olsaydı zaten TMO’nun devreye girmesine gerek kalmazdı. Bu şartlar göz önünde bulundurularak TMO’nun garantörlüğünde FİSKOBİRLİK’in daha fazla fındık alması elbette piyasayı olumlu yönde etkileyecektir. Fakat bu iş birliği için geç bile kalınmıştır. Çünkü üreticilerimiz eylül ayının başından itibaren fındığını pazara indirmeye başlamaktadır. Bir çok üreticimizde bu doğrultuda fındığını elinden çıkarmış durumdadır. Buna rağmen yine de TMO ile görüşmelerimiz bulunmaktadır. Bu görüşmelerde şartların uygun olması halinde FİSKOBİRLİK piyasadan daha fazla fındık çekip TMO’ya satabilir. Ancak ’Piyasadan kaçtan alıp TMO’ya kaç liraya satacaktır?’ bu hazırlanacak görüşülecek şartlardır” dedi.




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