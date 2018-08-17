Bayram öncesi sürücüler uyarıldı

Cevdet Turan, Kurban Bayramı’nın öncesinde trafiğe çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu. Turan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devletimizce yapılan istatistikler neticesinde trafik kazalarının yüzde 96’sı sürücü hatalarından meydana gelmektedir. Sürücü kardeşlerimizin kurallara tam olarak riayet etmeleri gerekmektedir. Bu kuralların bir numarası emniyet kemeri takmak, bunun haricin de uzun yollardan geliyorlar, bayrama yetişmek istiyorlar aşırı hız yapıyorlar, 2 saat evlerine geç ulaşsınlar ama canlarından olmasınlar, başkalarının da canlarını almasınlar. Uzun yola çıkan kardeşlerimizi devamlı direksiyon sallıyorlar asla bunu yapmasınlar en fazla 3 ya da 4 saatte bir arabayı müsait bir yere çeksinler. Bir 10 dakika arabadan çıkarak bir yürüyüş yapsınlar" dedi.

Sürücüleri araç bakımlarını yaptırmaları konusunda da uyaran Cevdet Turan, "Alkollü araç kullanmasınlar. Zaten cezaları da ağır bayram günü inşallah öyle bir şey olmaz, olmamasında da fayda var. Trafik kurallarına uymayan çok ve yılda bu şekilde bir çok can kaybı yaşanıyor. Bu çok büyük bir hadise. Avrupa standartlarına hala yetişemedik. Uzun yola çakacak sürücüler araçlarını son bir kez bakımdan geçirmeleri lazım ve kendileri iyi bir uyku uyumaları lazım. Arabalarının eksiklikleri varsa onları tamamlamaları lazım. İstatistikler neticesinde aniden fren yaptığınız zaman eğer emniyet kemeriniz de takılı değilse kafa bölümünüz 2 bin 500 kilogram ağırlığında 50 kilometre suratla gittiğin zaman en az sürati söylüyorum 2 bin 500 kilogram ağırlığında kafanızı cama vurmaktadır. Bu da emniyet kemeriniz yoksa ön tarafta oturan insanların en az yüzde 35 ve yüzde 40 ölümüne neticeleniyor" ifadelerini kullandı.

Trafik kazalarını önlemek için gece gündüz çalışan Trafik Polislerine de bu bayram sürecinde başarılar dileyen Turan “Trafik kurallarına uymak bir mecburiyettir. Ancak yine de trafik kazalarını önlemek için bu kurallara uymamız için çalışan, görevi başındaki polislerimize güler yüzü, tatlı dili eksik etmeyelim.Bilinmelidir ki Trafik Polislerinin amacı cezai işlem uygulamak değil, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamaktır” diye konuştu.