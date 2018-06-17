Bektaşoğlu: “İnce umut oldu, başaracağız”

CHP İl Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, 24 Haziran’daki seçimlerin önemini vurguladı. Bektaşoğlu, "Ülkemizin, milletimizin, cumhuriyet ve demokrasimizin geleceğini yakından ilgilendiren, önemli ve tarihi bir seçim gerçekleştireceğiz. Bu nedenle bayramı çıktıktan sonra kalan bir haftayı yoğun bir çalışma temposuyla geçireceğiz. Gerçekleri anlatarak, seçimin önemini vurgulayarak ve ikna yöntemlerini kullanarak, özellikle kararsız seçmenlerin partimize ve Cumhurbaşkanı adayımıza oy vermelerini sağlamalıyız. En fazla oyu Giresun’dan alacağız. İlk defa İnce ile birlikte değişimden yana müthiş bir rüzgar esiyor" dedi.

Bektaşoğlu herkesin oyunu kullanmasını isteyerek, "Katılım yüksek olmalı. Bir oyun bile önemi var. Elli artı biri alanın Cumhurbaşkanı seçileceği bir seçim" diye konuştu.

Seçimle birlikte milletvekilliği görevinin de sona ereceğini söyleyen Bektaşoğlu, "Bana Giresun’u ve sizleri temsil etme onurunu yaşattığınız için ayrıca milletvekilliğim süresince bana verdiğiniz, katkı ve destek için teşekkür ediyorum. Görevimi başarıyla yaptığıma inanıyorum. Gönlüm ve vicdanım rahat. Yaşamımın bundan sonraki bölümünde de sizlerin hizmetinde, partimin emrinde olacağım. Ülkemiz ve ilimiz için mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.