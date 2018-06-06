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06 Haziran 2018 10:44

Bektaşoğlu: “İnce’ye görkemli karşılama yapacağız”

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, milletvekili adayı İbrahim Akgün’le Espiye’de seçim çalışması yaptı.

Bektaşoğlu: “İnce’ye görkemli karşılama yapacağız”

06 Haziran 2018 10:44


Önce CHP İlçe Başkanlığında partililerle toplantı yapan Bektaşoğlu, kendisinin ve çok sayıda milletvekilinin aday listesinde olmamasını “Bunları sonra konuşuruz, şimdi memleketi kurtarma meselemiz var. Bunun için Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ile sahadayız. Türkiye’yi geziyoruz. Alanlar, meydanlar, sokaklar bir büyük müjde veriyor. Müthiş bir rüzgar var. İnşallah başarılı olacağız. İnce’nin yönetiminde CHP’nin sayısal çoğunluğunun olduğu bir parlamenter sistemle Türkiye’yi esenliğe kavuşturacağız” sözleriyle değerlendirdi.



“İnce’yi görkemli bir mitingle karşılayıp ders vereceğiz”


Bektaşoğlu ve Akgün daha sonra ilçe başkanı Burak Güven, kadın, gençlik kolları ve kalabalık bir partili gurubuyla 23 Nisan, Cumhuriyet Caddesi ve Esentepe mahallesinde ziyaretler yaptı. Bektaşoğlu, halkı 13 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Giresun mitingine davet etti. Bektaşoğlu "Onu görkemli, coşkulu bir miting yaparak destekleyeceğiz, çıktığı bu kutlu yolculukta yalnız olmadığını göstereceğiz. 16 yıldır ilimizi mağdur eden, kalkınma ve gelişmede, yatırım ve istihdamda geri bırakan; doğalgaz, çevre yolu, demiryolu, tıp fakültesi hastanesi gibi en temel hizmetleri bizden esirgeyenlere mesaj vereceğiz” dedi.




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