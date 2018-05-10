Bektaşoğlu rekorunu korudu

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde seçilerek 25 ve 26 dönemde TBMM’de görev yapan Bektaşoğlu, 3 yasama yılında 93 birleşim boyunca en etkin çalışan milletvekillerinden biri oldu. Bu sürede, 186 soru önergesi 18 araştırma komisyonu kurulması önergesi, 10 kanun teklifi veren, 188 konuşma yapan Bektaşoğlu, bu alandaki bir önceki dönemdeki rekor unvanını korudu.

Milletvekilinin, hemen her konudaki önerge ve konuşma konuları içinde; cumhuriyet, demokrasi, hukuk, eğitim, turizm, çevre, HES’ler, fındık, ulaşım, demiryolu, çevre yolu, havaalanı, doğalgaz, işsizlik, göç, deniz ve balıkçılık konuları ilk sıralarda yer aldı.

Bektaşoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün arkadaşlarının bu dönemde mecliste ve hayatın içinde cumhuriyet ve demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri korumak ve savunmak, hak, hukuk ve adaleti sağlamak için olağanüstü bir mücadele verdiklerini, Erdoğan ve Bahçeli’nin bu süreci kesintiye uğratmak için 18 ay önceden seçim kararı aldıklarını söyledi. Bülent Bektaşoğlu, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer

verdi:

“Görev dönemimizde olağanüstü süreçler yaşadık. Partililerimin ön seçimle, halkımızın oylarıyla verdiği yetkiyle TBMM’deki yasama faaliyetlerim çerçevesinde ilimi, ülkemi, partimi başarıyla temsil ettiğime inanıyorum. Bu süreçte 150 yazılı, 36 sözlü olmak üzere, toplam 186 soru önergesi vererek, ilimin ülkemin sorunlarını çözüm önerilerimle birlikte dile getirdim, gündeme taşıdım. Giresun’un hizmet eksikliklerinin giderilmesi ve daha çok pay alması, beklentilerine uygun davranılması için çaba harcadım. Yine bu süre içinde kendi imzamla, tarafımdan TBMM başkanlığına 10 kanun teklifi ve çeşitli konularda araştırma komisyonu kurulması için 18 önerge sunulmuştur. Bununla birlikte, TBMM Genel Kurulunda toplam 187 konuşma yapılmıştır. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonundaki konuşma sayım ise 18’dir. Tüm bu çalışmalarım bir rekor olarak nitelendirilmiştir. TBMM başkanlığından alarak sizlerle paylaştığım bu çalışmalarım, içerikleriyle birlikte TBMM’nin resmi sitesindeki sayfamda da yer almıştır."