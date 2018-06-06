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06 Haziran 2018 10:45

Belediye Başkanı Erener, tiyatro sahnesinde yer aldı

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, tiyatro oyununa seyirci kalmayarak, küçük bir rol aldı.

Belediye Başkanı Erener, tiyatro sahnesinde yer aldı

06 Haziran 2018 10:45


Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde sergilenen “Matrak Adamlar” adlı doğaçlama tiyatro oyunda seyircilere sürpriz bir şekilde Belediye Başkanı Tolga Erener de sahneye çıkarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı.


Oyuncuların, seyircilerin yönlendirmesiyle ortaya çıkardığı skeçler, gülme krizine neden olurken, oyun tiyatro severlerin büyük beğenisi topladı.


Sanatın beşiği Görele’de kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Tolga Erener, “Gerçekten umduğumdan daha güzel bir tiyatro oyununa şahit olduk. Oyuncuların performansı olağanüstüydü. Tiyatroda önemli olan vatandaşlara o oyunu hissettirmektir ve bunu en güzel şekilde icra ettiler. Ben kendilerini yürekten kutluyorum. Belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklerimize hızla devam ediyoruz. Her zaman sanata ve sanatçıya değer verdik, şehrimizle özdeşleşen kültürleri yaşatmaya gayret gösteriyoruz” dedi.




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