Belediye Başkanı Kerim Aksu'dan Giresun'un spor karnesi

CHP Eğitim Politikaları çalışmalarını bünyesinde yürütülen CHP Spor Kurulu Bölge Toplantısı'nda konuşan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ifade ederek basketbol liginde önemli başarılar sağlayan Yeşilgiresun Belediyespor takımının yeteri kadar destek bulamadığı için ligde tutunamadığını söyledi.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, yaptığı açıklamada “Giresun ilinin spor karnesine baktığımızda ilk sırayı futbol almaktadır. İl genelinde bulunan 93 Spor Kulübü'nün 44'ü futbol branşında faaliyet göstermektedir. Giresun merkez ilçede 46 Spor kulübü bulunmakta olup belediyemiz bu kulüplere her sezon 500 litre yakıt desteği vermektedir. Desteğiniz bununla sınırlı değildir; okullar, ulusal müsabakalara katılmaya hak kazanan takımlara ve bireysel sporculara verilen ulaşım desteğiyle yıllık ortalama 50 bin litrenin üzerinde katkı sağlanmaktadır. Ne yazık Giresun ismini ülke genelinde temsil eden bir çok takımımız bugün liglerde değildir. Spor salonlarında Türkiye liginde önemli başarılar sağlayan FİSKOBİRLİK bayan basketbol takımı, Tirebolu bayan voleybol takımı ve geçen sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yeşil Giresun Belediyespor takımı liglerde tutunamamıştır. Bunun en önemli nedeni ise destek verilmemesidir. Belediyemizin ve yönetim kurulunda ki fedakar arkadaşların çabaları Yeşilgiresun Giresun Belediyespor'u liglerde tutmaya yetmemiştir. Ancak Yeşil Giresun Belediyespor alt yapısı faaliyetlerini sürdürecektir. Amatör spor kulüplerimize gençlerimizin bireysel başarılarla her zaman destek sağlıyoruz. Sadece amatör kulüplerimize değil okul takımlarına belediyemiz destek vermektedir. Gençlerimizin en iyi eğitimi alması spor ve sanat yeteneklerin ortaya çıkarılması ve bunların paylaşılması hepimizin önceliği olduğuna inanıyorum. Spora verilen destek insana topluma ve geleceğe verilen destektir” dedi.