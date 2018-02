Belediye işçilerinden futbolculara prim

Hem sporcular hem de taraftarlar bu örneklere yenilerini ekliyor. Son olarak Giresun’un Yağlıdere ilçesinde Belediye işçileri, ‘Gençler kötü alışkanlığa bulaşmasın spor yapsın’ sloganı ile hareket ederek 1. Amatör kümede mücadele eden takımlarına maaşlarından prim desteği sağladı.

Giresun 1. Amatör Kümede mücadele eden ve ligin bitimine haftalar kala namağlup olarak şampiyonluğunu duyuran Yağlıderespor’a belediye işçilerinden pirim desteği geldi.

Yağlıdere Belediye Başkanlık makamında düzenlenen törenle ilçelerinin takımına prim desteği veren işçiler adına Belediye İşçileri Sendika Temsilcisi Emin Çayan yaptığı açıklama yaptı.

“Gençler kötü alışkanlığa bulmasın, spor yapsın” slogabı ile yola çıktıklarını belirten Çayan,“ Belediye sendikası olarak arkadaşlarımızla böyle bir karar aldık. Yağlıderesporumuza bizlerinde bir katkısı olsun istedik. Sağ olsun işçi arkadaşlarımız anlayış gösterdiler” dedi.

“İlçemizi başarıyla temsil edip şampiyon olan takımıza gelecek sezon süper amatör ligde başarılar diliyoruz” diyen Çayan, “Yağlıdere ilçemize sporda olduğu gibi yapılan her çalışmalarda destek veren Belediye Başkanımız Abdurrahman Kırhasanoğluna’da teşekkür ediyoruz. İlçede gençlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsun ya da bulaşmasın diye çabalıyoruz. İnşallah gençlerimiz spor bilinci ile kardeşliği, paylaşmayı her alanda yapacaklar. Bizler onlara inanıyoruz. Burada temizlikçisi, odacısı, şoförü yani her alandan işçi kardeşlerimiz ile onlara küçükte olsa bir destek olmak istedik. Onlara şimdiden önümüzde ki sezon adına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan vekili İbrahim Aydın, belediye sendika işçilerini bu anlamlı davranışlarından dolayı başta sendika temsilcisi Emin Çayan olmak üzere tüm işçileri tebrik ederek tek tek kutladı.