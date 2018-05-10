Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 13:07

Belediyeden çocuklara satranç şenliği

Giresun’un Görele İlçe Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik satranç şenliği düzenlendi.

Belediyeden çocuklara satranç şenliği

10 Mayıs 2018 13:07


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen satranç şenliğinde ilçedeki ilkokul öğrencileri, kıyasıya mücadele etti.


Öğrencilerin satranç heyecanını birlikte yaşayarak, onların bu mücadelesine şahit olduklarını belirten Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla vakit geçirmek ve onların gelişimlerine katkı sağlamak temel görevlerimizden biridir. Çocuklarımızın her zaman yanında ve destekçileriyiz. Çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz satranç şenliğimizin yanı sıra tiyatro gösterileri, yaz okulu kursumuzla devam edecektir. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, dünyanın yüzünü güldürmek gibi bir şeydir. Onların eğitimine, gelişmelerine ve vakit geçirmelerine belediye olarak desteklerimiz sürecektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç