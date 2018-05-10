Belediyeden çocuklara satranç şenliği

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen satranç şenliğinde ilçedeki ilkokul öğrencileri, kıyasıya mücadele etti.

Öğrencilerin satranç heyecanını birlikte yaşayarak, onların bu mücadelesine şahit olduklarını belirten Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla vakit geçirmek ve onların gelişimlerine katkı sağlamak temel görevlerimizden biridir. Çocuklarımızın her zaman yanında ve destekçileriyiz. Çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz satranç şenliğimizin yanı sıra tiyatro gösterileri, yaz okulu kursumuzla devam edecektir. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, dünyanın yüzünü güldürmek gibi bir şeydir. Onların eğitimine, gelişmelerine ve vakit geçirmelerine belediye olarak desteklerimiz sürecektir” dedi.