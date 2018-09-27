Bio yakıt ve ısı cihazları üreticileri Giresun'da bir araya geldi

Bio Yakıt Pelet ve Isı Cizhazları Üreticileri Derneği (PEL-DER) üyeleri ve sektör temsilcileri, sektörün sorunları ve yeni yapılacak yatırımları değerlendirmek üzere Giresun'da bir araya geldi.

PEL-DER Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Ayvaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Halilbeyoğlu, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, KOSGEB, DOKA, TÜBİTAK Temsilcileri, sektör temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Artan döviz fiyatlarının yakıt sektöründe ciddi maliyet artışlarına neden olduğunu ancak milli ve yerli yakıt peletin (her türlü endüstriyel ve tarımsal atıkların kurutulup, öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması ile oluşan form) bu döviz dalgalanmasından etkilenmediğini, bio pelet yakıtının yenilenebilir ve çevre dostu olduğunu, salgıladığı gazın yok denilebilecek kadar az olduğu ifade edildi.

PEL-DER Başkanı Atakan Ayvaz yaptığı konuşmada “Türkiye'nin birçok şehrinden gelen sanayicilerimiz ve sektör temsilcilerimizle sektörümüzün sorun ve sıkıntılarını değerlendirmek, yeni yapılacak olan yatırımları masaya yatırmak için bir araya geldik. Son aylarda yaşanan döviz çalkalanması ve doğalgaz, kömür gibi yakıtların dışarıdan ithal edilmesinden ötürü pelet yakıtına ve pelet ısı cihazlarına önemli derecede talep gelmiştir. Bizlerde gelen taleplere anında cevap vermek, yeni üretim tesisleri kurmak, mevcut tesislerin kapasitelerini ve pazar paylarımızı artırmak için önemli çalışmalara başladık. Bu hususta özellikle milli ve yerli üretime tam destek veren Hükümetimizin bu konuda her zaman yanımızda olacağının ilk sinyallerini aldık” dedi.

“Yerli pelet üretimi enerji açığına katkı sağlayacak”

Pelet üretiminin ülkenin enerji açığının azalmasına katkı sağlayacağını da ifade eden Ayvaz “İlk olarak üretim ve hammadde konularında yaşanan bazı sıkıntıları ortadan kaldırmak, ısı cihazları üretiminin ve kullanımının kapasitesini artırmak, peletin pazarda hak ettiği noktaya gelmesini sağlamak ilk önceliğimiz ve görevimizdir. Bu hususta toplantımızda bulunan KOSGEB, DOKA ve TÜBİTAK Temsilcilerimiz bizlere gerekli bilgi ve desteği vereceğini belirtmiş, sağlam bir alt yapı oluşturmak için Devletimizin tüm imkanlarını değerlendirebileceğimiz bizlere bildirilmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu cari açık şuanda yıllık 40 milyar dolardır. Bu cari açığın en başlıca sebeplerinden biriside enerji ihtiyacımızın dışardan ithal etmemizdir. Sektörümüzün Ülkemizde gelişmesi, büyümesi ve enerji piyasasında ihtiyaca cevap vermesi bu cari açığı otomatik olarak ortadan kaldıracaktır. Şuanda Rusya, ABD ve Avrupa Ülkeleri enerji yatırımlarına ciddi teşvikler sağlamaktadır. Aynı teşviklerin ülkemizde Milli yakıt pelete ve ısı cihazlarına sağlanması dışarıdan enerji ithalatının önünü kesecek, istihdam başta olmak üzere yatırımların önünü açacaktır. Bizler PEL-DER başta olarak bu süreçte hükümet yetkililerimizin kapılarını aşındıracağız. Yeni teşvik paketleri ile sektörümüzün gelişmesinde, büyümesinde ve istisnam yaratmasında ciddi katkılar sağlayacağız. Sektörümüzün gelişmesinde ve büyümesinde yapılan ve yapılacak hamleleri an ve an takip ediyor, sektör temsilcilerimiz ile istişareler yapıp çalışmalarımızı değerlendiriyoruz“ diye konuştu.