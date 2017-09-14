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14 Eylül 2017 17:35

Bir ölüm 3 hayat kurtardı

Giresun’un Espiye ilçesinde trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Furkan Kadeş organları ailesi tarafından bağışlandı.

Bir ölüm 3 hayat kurtardı

14 Eylül 2017 17:35


Kadeş’in Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyatla alınan sol böbreği, karaciğeri ve kalbi farklı illerde organ bekleyen hastalara gönderildi.


Kaza, önceki gün Giresun’un Espiye ilçesi Adabük mevkiinde meydana gelmişti. Kazada 21 yaşındaki Furkan Kadeş yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım alınmıştı. Kadeş’in beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organları, ailesi tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağışı Bölümü’ne bağışlandı. Kadeş’in kalbi Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne, karaciğeri Antalya’ya ve sol böbreği Adana’da organ nakli bekleyen hastalara gönderildi.


Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Tolga Gürgen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Organ bağışı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organlarla mümkün. Sağlığına kavuşabilmek için organ bekleyen binlerce hasta var. Bu nedenle herkesi, öncelikle bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Furkan Kadeş kardeşimizin ailesinin örnek davranışıyla organ nakli bekleyen en az dört kişiye umut olacaktır. Kadeş’in beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından ailesiyle yaptığımız görüşme sonunda organ nakli bekleyen hastalar için harekete geçildi. Uygun donörler bulundu ve Kadeş’in kalbi, Ankara’ya, karaciğeri Antalya’ya ve böbreği ise Adana’ya gönderildi” dedi.




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