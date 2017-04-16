Bir rivayet, yedi değirmen

Çay Deresi suyunun batıp 400 metre sonra Yeniköy köyünde bulunan bir mağaradan çıkmasıyla oluşan doğal şelale üzerinde her biri yüzyıllık olan yedi değirmenler yöre halkının turizm umudu oldu.

Bir efsaneye göre, çocuğu sele kapılan bir annenin “Allah Suyunu kurutsun” bedduasıyla suyu kuruyan Çay deresi Yeniköy’de şelaleye dönüşerek 500 metrelik mesafede yedi ayrı değirmenin yapılmasına vesile oldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun Şubesi tarafından Tabiat Parkı ilan edilen bölge şimdi ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Milli Parklar Giresun Şubesi görevlilerinden Metin Koç verdiği bilgide “Rivayete göre bir kadın çocuğunu ’Çay deresi’ denilen dereye düşüyor. Kadın beddua ettiği dere ise kuruyor ve kuruyan derenin suyu 400 metre sonra Yeniköy köyündeki ’Yedi değirmenler’ mağarasından çıkmaya başlıyor. Yaklaşık 500 metrelik güzergahta bir çok şelaleler de oluşturan dere üzerinde yedi ayrı değirmen yapılıyor. Bu değirmenlerin her biri ise en az 300 yıllık olduğu tespit edildi. Bu bölgeyi turizme kazandırma adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tabiat Parkı ilan edildi. Gelen ziyaretçileri eşsiz manzarası ve doğal yapısıyla karşılayan Yedi Değirmenler Tabiat Parkı yöre halkının da turizm yönünden umudu oldu” ifadelerini kullandı.