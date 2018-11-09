Biri mezara, diğeri cezaevine gitti

Giresun'un Görele ilçesinde cami avlusunda tabanca ile vurularak hayatını kaybeden Faik Sinirlioğlu toprağa verildi.

Sinirlioğlu, avlusunda vurulduğu Hasanağa Camisi'nde Cuma Namazı'na müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çeşmebaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sinirlioğlu'nun cenazesine Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'in yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Faik Sinirlioğlu, son yolculuğuna uğurlanırken, katil zanlısı Hakan A. ise tutuklanarak Giresun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olay dün öğlen namazı sonrası Hasanağa Camisi avlusunda yaşanmıştı. Faik Sinirlioğlu, kamşusu olan Hakan A. tarafından cami avlusunda tabanca ile vurulmuştu. Ağır yaralanan Sinrlioğlu kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetmişti. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.