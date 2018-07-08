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08 Temmuz 2018 09:40

Böyle kemençeci görülmedi

Giresun’da kemençe sanatçısı Hayati Daştan’ın sırtındaki yüklerle kemençe çalarak atma türkü söylemesi sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

Böyle kemençeci görülmedi

08 Temmuz 2018 09:40


Bir süre önce memleketi Giresun’un Görele ilçesine gelen kemençe sanatçısı Hayati Daştan, kemençesini alarak ormanlığa girdi. Bazı ağaçları budayan Daştan sırtına yüklediği dal parçaları ile kemençe çalmaya başladı. Sırtındaki yükle hem kemençe çalan hemde atma türkü söyleyen Daştan ayaklarıyla ritim de sağladı. Başka biri tarafından çekilen ve sosyal medyaya yüklenen bu görüntüler kısa süre içinde tıklanma rekorları kırdı. Görüntüleri sosyal medya hesabına yükleyen Daştan açıklama kısmına ise, “Sırtımdaki yükün önemi yok kemençesiz olmaz ağaar ağaar” notunu paylaştı.




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