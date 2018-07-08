Böyle kemençeci görülmedi

Bir süre önce memleketi Giresun’un Görele ilçesine gelen kemençe sanatçısı Hayati Daştan, kemençesini alarak ormanlığa girdi. Bazı ağaçları budayan Daştan sırtına yüklediği dal parçaları ile kemençe çalmaya başladı. Sırtındaki yükle hem kemençe çalan hemde atma türkü söyleyen Daştan ayaklarıyla ritim de sağladı. Başka biri tarafından çekilen ve sosyal medyaya yüklenen bu görüntüler kısa süre içinde tıklanma rekorları kırdı. Görüntüleri sosyal medya hesabına yükleyen Daştan açıklama kısmına ise, “Sırtımdaki yükün önemi yok kemençesiz olmaz ağaar ağaar” notunu paylaştı.