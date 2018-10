Bozbağ: “İşler istediğimiz gibi gitmiyor”

Lig ekiplerinden Giresunspor'da Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, takımın gidişatı ve lig hakkında değerlenmelerde bulundu. Bozbağ, maddi anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, işlerin istedikleri gibi gitmediğini söyledi.

Giresunspor'da işlerin istedikleri gibi gitmediğini belirten Bozbağ, “İstediğimiz gibi bir ivme yakaladığımız söylenemez. Tabi bunun birçok sebepleri var. Bu sebepleri şu anda bir suçlu aramak ya da bazı şeylerin ardından gitme zamanı değil, bazı şeyleri doğru tespit edip ona göre yoluna devam etme zamanıdır. Her takımın yaşadığı çok ciddi mali sıkıntıyı Giresunspor da yaşıyor. Bizim bu zamana kadar işçimize maaş veremediğimiz bir zaman olmadı ama futbolcularımıza ödeme yapamadığımız zaman oldu. Onla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok sponsorluklarımız vardı ancak kriz nedeniyle hepsi iptal oldu. Şu anda Giresunspor'a federasyon dışında hiçbir gelir gelmiyor. Yani inanın sezon başından beri ben ve yönetici arkadaşlarla beraber topladığımız reklamlar dışında çok fazla bir şey alamadık. Hem mali hem de diğer açıdan gidişatı çok olumlu görmüyorum” dedi.

"Maddi anlamda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz"

“Mustafa Bozbağ ve arkadaşları Giresunspor'a zarar verecek veya zorluktan kaçacak hiçbir noktada olmadı, olmayacaklarda” diyen Bozbağ, “Giresunspor'un en kötü gününde elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak bugünlere kadar geldik. Giresunspor'un borcu bu seneki borcudur. Giresunspor'un şu anda ne vergi ne sigorta borcu vardır. Ama bunların olmaması şu andaki krizi çok değiştirmiyor. Maddi anlamda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hayatımda görmediğim bir sakatlık tablosu var"

Sakatlıklardan yakınan Mustafa Bozbağ, “Sekiz senedir bu kulüpte başkanlık yapıyorum, hayatımda görmediğim bir sakatlık tablosu var takımda. Sağlam olan da sakatlanıyor, sonradan gelen de sakatlanıyor. İlginç bir durum var. Ben her zaman bir şey söyledim hiç kimse ama hiç kimse Giresunspor'dan büyük değildir. Onun için kulüp başkanı ya da yöneticiler olarak her şeyi görüyoruz, kimse merak etmesin. Önlem almaya çalışıyoruz. Şunu da çok net söylemek istiyorum ki bazı kesimler bazı şeyler söylüyor diye farklı davranacak bir yapım yok. Her türlü eleştiriye açık olan her türlü olumlu ya da olumsuz eleştirilere açık olan bir insanım. Ama Giresunspor'a bizim kadar geçmişi olmayan insanların, Giresunspor üzerinden yaptıkları yorumlar beni son derece üzüyor. Ben sekiz senedir bu kulübün başkanıyım. Ben de yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarım da Giresunspor'a ipotek de verdik, resmi para da verdik ve hala da veriyoruz. Giresunspor üzerinde hala daha ciddi risklerimiz var. Konuşulanlara bakıyorum görüyorum komedi gibi. Giresunspor'un biletine dahi para vermeyen, bilet parası dahi vermeyen insanların konuştuklarını duyuyor yazdıklarını görüyorum üzülüyorum. Biz bu memlekete seviyoruz. Ben bu memleketin çocuğuyum. Giresunspor yüzünden çoğu şeyimde sıkıntıya uğradım ve benim arkadaşlarımda sıkıntıya uğradı. Şu anda ekonomik kriz var ve bizim her tarafta kulüple ilgili çekimiz ve kefilliklerimiz var. Hiç kimseye sızlamadım bugüne kadar, hiç kimseye de ağlamıyorum. Giresun esnaflarını ya da Giresun'un mülki amirlerini zorda bırakacak hiçbir işin içinde de olmadım. Ben gidip kimseden zorla para da istemedim. Ben sadece arkadaşlarımla beraber şehrimizin takımına hizmet etmeye çalıştım. Gücüm oranında buna devam edeceğim. Gerekli tedbirler çok kısa süre içerisinde alınacak. Şunun bilinmesini isterim ki bu memleket birlik ve beraberlik içerisinde olmadığı sürece her anlamda çok büyük sıkıntılar yaşayacak. İlerleyen dönemlerde de ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak” şeklinde konuştu.

"Bundan sonra Giresunspor'u sahiplenenlerle oynayacağız"

Bu krizde Giresunspor'u yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Bozbağ, İstanbulspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bozbağ, 13 puanları olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Giresunspor, İstanbulspor maçının ikinci devresinde hayatımda gördüğüm en kötü, en isteksiz en arzusuz futbolu oynadı. Bunun sebeplerini araştıracağız. Sıkıntısı olan arkadaşlar varsa onların sıkıntılarını gidereceğiz. Bunu söylememe gerek yok, sekiz senedir bu işi yapıyoruz. Az çok bir tecrübemiz var. Kurduğumuz takım içerisinde bazı arkadaşların Giresun'u ve Giresunspor'u çok sahiplendiklerini düşünmüyorum. Bundan sonra sahiplenenlerle oynayacağız.”

“Adama Ba iki hafta yok”

İstanbulspor maçında sakatlanan Adama Ba'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan Bozbağ, “Devamlı sakat veriyoruz. Adama Ba da sakatlandı ve bu oyuncumuz da iki hafta aramızda olmayacak. Ne yazık ki şu anda elimizde forvet de kalmadı. Ama bazıları her şeyi bize yüklüyor ya, sıkıntı yok biz yaşanan sakatlıkları da üzerimize alırız. Bugüne kadar Giresunspor ile gelen her şeyi üstümüze aldığımız gibi yaşanan sakatlıkları da üstümüze alırız. Çok ciddi kısmetsizlikler yaşıyoruz, olmayacak işler oluyor. O yüzden umudu kaybetmeden ayaklarımız yere basarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. İnşallah her beraber el ele vererek bu zor günleri de aşacağımızı umut ediyorum” dedi.