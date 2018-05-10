Bu yalıtım binaların yükünü azaltıyor

İstanbul Yapı Fuarı’nda yanmaz özelliğiyle görücüye çıkan yalıtım malzemesi hafif olması ve kullanıldığı binaların yükünü azaltması ile de dikkat çekiyor.

Dünyada üretimi yapılan tek yalıtım malzemesini yabancı çözüm ortaklarıyla Türkiye’ye getiren firma İstanbul Yapı Fuarı’nda çeşitli deneylerle inşaat sektörüne tanıtıyor. Ürettikleri yalıtım malzemesinin yangın, ses, ısı yalıtımının yanı sıra depreme karşı da dayanıklı olduğunu ileri süren KSS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Alim “Bu malzemeler sadece yalıtım özelliği değil, bir de hafif olması nedeniyle binaların yükünü azaltıyor. Türkiye’de şuan kullanılan dış cephe malzemelerinin metreküp ağırlığı bin 400-bin 800 kilogram arasındadır. Bu temelden çatıya yalıtım malzemesi ise metreküp başına 240 kilogramdır. Bu yalıtım malzemesiyle mekanik tesisatlar, kalorifer ve elektrik tesisatları yalıtımı yapılabildiği gibi binalarda yangına karşı dayanıklı ses, ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Bu malzemeler binalara aşırı yük getirmemesi de ayrı bir özelliğidir. Çünkü binalarda taşıyıcı özelliği olmayan duvarlara aşırı yük yüklendiğinde çatlamalar meydana gelmekte ve en ufak bir deprem sarsıntısında can ve mal kayıpları yaşanmaktadır.İşte tam da bu noktada bu yalıtım malzemesinin binalara aşırı yük getirmemesi oldukça dikkat çekeceğimiz bir özelliğidir. Dünyada üretilen tek ürün olan bu yalıtım malzemesini yabancı çözüm ortaklarımızla birlikte Türkiye’ye getirdik ve amacımız yaşam alanlarında can ve mal kayıplarını en aza indirmektir” dedi.

KSS Yalıtım A.Ş.’nin Yönetim kurulu üyesi Kurulu üyesi Bort Hvten de ürünlerinin gerek soğuk gerekse sıcağa karşı binayı koruyan ve dünya çapında en fazla tercih edilmeye başlanan en yanmaz izolasyon ürünü olduğunu söyledi.