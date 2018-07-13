Bulancak iskelesi dönüşüm projesi hayata geçiyor

İlçeye yeni bir prestij kazandıracak ‘Bulancak İskelesi’ projesinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Recep Yakar, projenin yakında ihale edileceğini söyledi. İlçeye yeni bir sembol olacağını belirten Yakar, “İlçemizin sembol mekanlarından biri olan ve Bulancak halkının tüm zamanlarda vazgeçilmezi olan Bulancak İskelesi ile ilgili projemizi tamamladık ve ihale aşamasına geldik. En kısa sürede ihale sürecini tamamlayıp prestij bir proje olarak tamamlayıp insanlarımızın istifadesine sunacağız. Proje kapsamında üst beton kaplaması yenilemesi, korkulukların yenilenmesi, aydınlatma ve renkli ışıklarla aydınlatılan fıskiyelerle son derece modern ve huzur veren bir ortama kavuşacak” dedi.

Benzersiz bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Yakar, “İskele içinde işlenecek temalarla, anıt Türk Bayrağı, modern oturma gruplarıyla benzersiz bir proje olacak. Yine devamında iskelenin her iki yanında bulunan kaldırım boylarında peyzaj düzenlemeleri ve iskele girişindeki alt geçidimizde yeni yapacağımız düzenlemelerimiz olacak. Kısacası Bulancak İskelesini ilçeye yakışır ve imrenilen bir projeyle kazandıracak ve Bulancak halkını yeniden denizle buluşturacağız. Halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Her şey çok daha güzel bir Bulancak için” ifadelerini kullandı.