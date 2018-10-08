Bulancak Sivil Toplum Kuruluşları fakülte için bir araya geldi

Bulancak'ta Belediye Başkanı Recep Yakar ve Sivil Toplum kuruluşları fakülte için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Bulancak'ta kurulacak olmasının bazı çevreleri rahatsız etmesi üzerine Bulancak tek ses oldu ve STK'ların, siyasi parti temsilcilerinin ve Belediye Başkanı Recep Yakar'ın öncülüğünde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bulancak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında ortak konuşmacı Ab-ı Hayat Derneği Başkanı Ahmet Murat Yücel “Giresun Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi'nin , senato kararıyla 20.09.2018 tarih ve 2018-150/7 sayılı kararıyla Bulancak'a verilmesi yıllardır üniversiteden en az payı alan ilçemizde bir nebze olsun sevinç kaynağı olmuştur. Bu kararın alınmasında ortak akılla hareket eden,Başta Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ,okulun tüm ihtiyaçlarını karşılama taahhüdünde bulunan Belediye Başkanı Recep Yakar'a,kararı olumlu bularak destekleyen milletvekillerimiz Kadir Aydın, Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk'e teşekkürü borç biliriz. Ancak üzücü bir gelişme olarak bu karar merkezdeki bazı kesimleri rahatsız etmiş ve bu karar için bazı talihsiz açıklamalarda bulunmuşlar. Daha önce Sarayburnu Camii Külliyesinde açılması planlanan İslami İlimler Fakültesinin ilçemize verilmemesi için oynanan oyunlar tekrar sergilenmeye başladı. Giresun'un Keşap, Görele, Tirebolu, Piraziz ilçelerinde yıllardır fakülte olacak ama 60 bin nüfuslu Bulancak'ta fakülte olmayacak. Diş Hekimliği Fakültesi'nin Bulancak'ta olmasına karşı çıkanlar, merkezde 7 fakülte, sahil ilçelerinde birer fakülte verilirken bir sorun yoktu da Bulancak neden gözünüze battı. 3 yıldır binasızlıktan Diş Hekimliği Fakültesi kurulamamışken, Bulancak taahhüt edince neden ayağa kalkılıyor, rektör uyarılıyor, hatta tehdit ediliyor. Giresun Üniversitesi'nin merkezdeki sorunlarını çözdünüz de mi Bulancak'a karşı çıkıyorsunuz? Sizler önce var olan problemleri çözün, tehdit edeceğinize destek olun. Biz her türlü ayak oyununa karşılık Diş Hekimliği Fakültemizi ilçemize ve Giresun'a yakışır bir şekilde hizmete açarız” dedi.