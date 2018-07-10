Bulancak’ta 15 Temmuz Şehitleri için Bisiklet Turu yapıldı

Bulancak İncüvez Deresi kavşağında start alan bisiklet turuna, Bulancak’ta bulunan ortaokul öğrencilerinden oluşan 190 kişilik bir ekip katıldı. Bulancak cezaevi mevkii, Bulancak Cumhuriyet Meydanı boyunca devam eden tur, Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi bahçesinde tura katılan öğrencilere verilen ikramla sona erdi.

Bisiklet Turu’yla ilgili bir açıklama yapan TÜGVA Bulancak İlçe Temsilcisi Ubeydullah Göktekin, “Hain ve karanlık 15 Temmuz girişiminin yıldönümünde farkındalık sağlamak, şehit ve gazilerimizi anmak ve gençlerde Milli birlik duygularını taze tutmak amacıyla düzenlediğimiz bisiklet turumuz her iki kuruluşumuzun yaz okulu öğrencilerinin yoğun katılımı ile yapıldı. Turumuza katılan tüm öğrenci kardeşlerimize ve velilerine, bize eşlik eden emniyet mensuplarımıza, belediyemizin zabıta amirliğine ve Giresun 112 Ambulans hizmetlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, bu duygu ve düşünceyle tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.