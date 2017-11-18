Bulancak’ta kan davası: 1 ölü, 1 yaralı

Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak’a bağlı Kayadibi köyünde yıllar öncesinde aralarında husumet bulunan Hamdi A. ve Hacı K. arazi anlaşmazlığı sebebiyle karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve Hamdi A. (64) vücuduna aldığı kurşunlarla hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan ve Giresun İl Özel İdaresi’nde görevli olduğu belirtilen soy ismi öğrenilemeyen Altan isimli vatandaş da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş soruşturma açıldığı belirtildi.