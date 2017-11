Sendikasının Giresun Şubesi tarafından düzenlenen ‘İl Divan Kurulu Toplantısına’ katılan Yanbaz, burada yaptığı konuşmada, “Uzlaştırmacılık eğitimi denen şey kamuda anlaşılan, alanda anlaşılanın ötesinde bir şey var. Yani bizim sözleşme imzalamaya başladığımızda Adalet Bakanlığında gördük ki yeterli sayıda üniversite yok. Hatta 13 tane hoca akredite edilebilmişti. Bu dersi verecek kişi Adalet Bakanlığının onaylaması gereken kişilerden olmak zorunda. Biz burada 2 tane hukukçu bulup 5 tane avukat bulup bu dersi veremiyoruz. Sıkıştığımız alan burası bir üniversiteyle anlaşalım bu alanı dolduralım istedik ama resme baktığımızda böyle bir alt yapı yok ki. Üniversite bu işi kaldıramaz Türkiye’de biz de en az 5 üniversiteyle alanı doldurduk. Kendi çevresinde kimlere verebiliyorsa o illeri eğitime aldık, sertifika verme pozisyonuna getirdi. Gönlümüz isterdi ki her üniversitenin fiyatı en düşük rakamdan olsun ama bunun bir rakamı var ve ben rakamın ayrıntısında biliyorum. Büyük bir rakama gitmedik. Tüm hocaların aldığı temel ücret aynı ama hocaların kalma, ulaşım ve orada ildeki gelme gitmelerini, konaklamalarını sağlayacak ekstra bir rakam daha var. Bu rakam her ilde esnetiliyor ve her üniversite aynı rakama gitmiyor. Bunun için sizin payınıza Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gelecek ve onların belirleyebildiği asgari rakam bu ama sürekli bizim aleyhimize yazan biri demiş ki Memur-Sen 650 liraya anlaşmış. Tamam, 650 liraya anlaştığımız üniversite var ama 700 liraya anlaştığımız üniversite de var, 800 liraya anlaştığımız üniversite de var. Bunun sebebi de desek ki o ücreti düşük olana, ’Sen bize bunu ver’ yetişemez. Mümkün değil ve bizim bu eğitimleri 31 Aralık’a kadar tamamlamamız gerekiyor ve bunu tamamladığımızda arkadaşlarımız sınava girecek ve ayrılık bütçelerine güzel bir katkı sağlayacak. Onun için basında 650 liraya anlaşıldığı ama Giresun’daki arkadaşların biz neden 800 lira verdik demelerin cevabı bu“ dedi.

3 toplu sözleşmede 18 madde çıkardıklarını kaydeden Genel Başkan Yanbaz, 12 yılda diğer sendikaların sıfır çektiğini ifade etti.

“150 maddenin 60’ını çıkartma ihtimali bu sistematikte yok” diyen Yanbaz sözlerine şöyle devam etti:

“Her toplu sözleşmede masadan alabildiğiniz kadar hizmet kolunuza 3’er 5’er 6’şar maddelerle hizmet kolu kazanımlarını büyütmemiz lazım. Yani bir toplu sözleşmede biz 150 maddenin 60’ını çıkartma ihtimali bu sistematikte çıkartma yok. Ne yapmış arkadaşlarımız? Her toplu sözleşmede 5’er 6’şar gitmiş. Bizde Büro Memur-Sen olarak bizden önce 12 yıl sıfır çekmiş bir mirası devraldık. Biz enkaz devraldık demiyorum, enkazda bir şeyler olur, biz hiç bir şey devralmadık. Biz sıfır noktasından başladık benden önce 3 arkadaş 3. Dönemi ben imzaladım. 2 arkadaşımız bizimle beraber imza atı 5-6 madde 12 madde derken 18. Maddeye 3 toplu sözleşmede oturduk, imzaladık. Yani sizin dikkatinizi şuraya çekmek isterim özellikle Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen üyesi burada bizim alternatifimiz olarak duran arkadaşlar bizim toplu sözleşmemizi beğenmiyorsalar ben şunu sorarım. Biz 3 yılda 18 madde yaptık ben Genel Başkanınız olarak 18 maddeye imza attım 12 yılda 18 maddeden vazgeçtim 8 maddelik bir tane toplu görüşmeleri, sözleşmeleri, maddeleri imza attıkları bir şey var mı? Yok. Sadece küfretmek, ülkenin liderine sövmeyi sendikacılık zannedenler maalesef geldiğimiz noktada bize böyle 12 yıl öldürdüler.”