Çakırkelikoğlu, banka müdürleriyle ekonomiyi değerlendirildi

Giresun’da şubesi bulunan bankaların yetkililerinin katıldığı toplantıda, ülke ekonomisi ve yansımaları değerlendirildi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Çakırmelikoğlu “İçinde bulunduğumuz durumda daha çok tasarruf, daha çok üretim ve daha çok ihracat ile şu anki pek çok yapısal soruna çözüm getirilmesi amaçlanıyor. Zaman, ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmemiz büyük önem arz ediyor. Finans dünyası, işadamlarımız ile işbirliği içinde eskisinden daha fazla çalışmalarını sürdürmelidir” dedi.

Finans sektörü temsilcileri toplantısının sonunda ise, emekli olan Vakıfbank Şube Müdürü Tamer Şahin ve tayin olan Halkbankası Müdürü Halil İbrahim Özdemir’e Giresun ekonomisine sağlamış olduğu katkılardan dolayı Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu tarafından plaket takdim etti.

Finans sektörü temsilcileri toplantısına Giresun’da şubesi bulunan özel ve kamu bankalarının müdürleri katıldı.