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30 Temmuz 2018 11:41

Çalışma nedeniyle Mavigöl ziyarete kapatıldı

Yılda bir milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mavigöl, çevre düzenleme çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Çalışma nedeniyle Mavigöl ziyarete kapatıldı

30 Temmuz 2018 11:41

Turizm sezonu içerisinde yapılan bu çalışmalar tepkileri de beraberinde getirdi. Giresun’un önemli doğal ve turistik mekânlarından biri olan Mavigöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.


Giresun’un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 3 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı haline gelen Mavigöl, çevre düzenlemesinin ardından tekrara ziyarete açılacağı belirtildi.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada “ Ziyaretçilerin daha rahat ve kalay ulaşım sağlayabilecekleri yürüyüş yolları ve seyir teraslarının içerisinde yer alacağı bir çalışma yapılmaktadır. Hızla devam eden çalışmalar tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatılmıştır.” denildi.


Bazı ziyaretçiler ise turizm sezonu içerisinde yapılan bu çalışmalardan rahatsız olduklarını belirtti.




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