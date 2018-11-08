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Cami avlusundaki infaz anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Giresun’un Görele ilçesinde cenaze namazına katılan bir kişinin cami avlusunda husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürülme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Giresun'un Görele ilçesinde cenaze namazına katılan bir kişinin cami avlusunda husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürülme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Görele ilçesine bağlı Soğusu Mahallesi'nde oturan Faik Sinirlioğlu bir akrabasının cenazesine katılmak için Hasanağa Camii'ne geldi. Sinirlioğlu, burada aralarında husumet olduğu öğrenilen Hakan A. ile karşılaştı. Hakan A. bir süre tartıştığı ve cenaze namazı için avluya giren Sinirlioğlu'na belindeki silahını çıkartarak kurşun yağdırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Tartışma sonrası üzerine kurşun yağan Faik Sinirlioğlu emekleyerek kaçmaya çalıştı. Bu anlarda ise Hakan A. ateş etmeye devam etti. Olayın yaşandığı anda cami avlusunda bulunanların ise yaşadığı şaşkınlık ve korku dolu anlar görüntülere yansıdı. Cami avlusunda yaşanan cinayetin zanlısı Hakan A.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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