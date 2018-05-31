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31 Mayıs 2018 23:51

Çatıya sıkışan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

Giresun’da AKUT ekipleri bir evin çatısında sıkışan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Çatıya sıkışan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

31 Mayıs 2018 23:51


Edinilen bilgilere göre, Giresun’da öğrenci olan Türkan Sungur adlı vatandaşın oturduğu binanın çatısında duyduğu kedi sesi üzerine AKUT’a haber verdi. Kediyi kurtarmak için 10 gönüllüsüyle harekete geçen ekip kısa sürede olay yerine gelerek 3 gündür binanın çatısında havalandırma boşluğunda sıkışıp kaldığını tahmin ettikleri kedi yavrusunu kurtardılar. Kurtarılan yavru kediye su ve yiyecek verildikten sonra ekipler tarafından ‘boncuk’ isimi verilen kedi ihbarcı Türkan Surgur’a teslim edildi. Yavru kediyi sahiplenen Surgur, “İnşallah sağlığı yerinde karnı acıkmış ve çokça susamış bundan sonra bizimle kalacak’ dedi.




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