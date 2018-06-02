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02 Haziran 2018 18:50

Çavuşlu Belediyesi, Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin önünü iş makineleriyle kapattı

Giresun’un Görele’nin Çavuşlu beldesindeki Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde patlayan atık su borusunun kirli suları içme suyuna karıştığı iddia ediliyor.

Çavuşlu Belediyesi, Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin önünü iş makineleriyle kapattı

02 Haziran 2018 18:50


Aşırı yağışlar sonucu çöp tesisindeki atık su borusunun patlaması sonucu kirli suların dereye aktığı ve içme suyuna karıştığı iddiası ile Çavuşlu Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın talimatı ile tesis kapısının önünü araçla kapattı.


Çöp tesisinin pis suları içme suyu olarak kullanılan derelere döküldüğü iddiaları belde halkının tepkilerine neden oldu. Çavuşlu Belde halkının içme suyu ihtiyacını karşıladığı su kuyularının bulunduğu dereye çöp sularının dökülmesi yöre insanın hayatını tehlikeye attığı ileri sürüldü.


Belde halkının sağlığı ve selameti için yetkililerden yardım isteyen Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, tesisin giriş kapısına belediye araçlarıyla engelledi. Olay yerine gelen jandarma tedbir alırken Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise ilçeye gelerek vatandaşları sağduyulu olmaya davet ederek gerekenlerin yapılacağını söyledi.




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