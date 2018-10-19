Giresun'un Tirebolu ilçesinde çay eksperleri ve işçileri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için dernekleşme yoluna girdi.

ÇAYKUR'da çalışan Çay eksperleri ve işçileri tarafından Tirebolu'da 15 eksper ve işçi tarafından Çay Eksperleri ve İşçileri Derneği kuruldu. Geçici Çay Eksperleri ve İşçileri Derneği Kurucu Başkanı Şeref Köçek yaptığı açıklamada, ''Bölgemizde hatta Türkiye'de Çay Eksperleri ve İşçileri Derneği yok. Bizler Çay Eksperleri ve İşçileri olarak 15 kişi bir araya gelerek Çay Eksperleri ve İşçileri Derneği kurmaya karar verdik ve kuruluşumuzu tamamladık. Böyle bir dernek kurmamızın amacı; çay eksperleri ve işçilerin her türlü haklarını savunmak, çay eksperleri ve işçilerinin kamuda sürekli olarak çalışmaları, kadro almalarını sağlamak, yurt içinde ve dışında çay ile ilgili etkinlikler düzenlemek ve her türlü projeler hazırlamak, bölgemizin ve ülkemizin bir bitki ürünü, bir yaşam biçimi olan çayın tanıtımını yapmaktır” dedi.