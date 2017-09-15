Çeltik, velileri ve servis şoförlerini uyardı

Çeltik, yeni eğitim ve öğretim döneminde korsan servislere karşı velileri uyararak ülkenin geleceği olan çocukların güvenliğinden herkesin sorumlu olduğunu bildirdi. Çocukların ilgili meslek odasına kayıtlı servis araçlarına yazdırılması gerektiğine dikkati çeken Çeltik, “Çocukların başına herhangi bir şey geldiğinde servis aracı kimin üzerine kayıtlı, şoför kimdir, her şeyi öğrenebilmek ve işlem yapabilmek için mutlaka ilgili meslek odasına kayıtlı araçlar tercih edilmelidir. 2013’te hazırlanıp Resmi Gazete’de yayımlanarak ulusal meslek standardıyla mesleğin tanımı yapıldı. Buna göre, öğrenciler servis araçlarına rehber personel eşliğinde bindirilerek yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine göre oturtulacak, her öğrencinin emniyet kemerini takması sağlanacak. Servis aracı şoförü trafikte kurallara uygun bir şekilde güvenli bir sürüş gerçekleştirecek. Öğrenciler rehber personel yardımıyla araçtan indirilecek. Servis aracı şoförü, öğrencileri araçtan indirdikten sonra araçta unutulan malzeme olup olmadığını kontrol edecek. Öğrenciler servis aracına alınırken mevcut listeye göre öğrenci sayısının tam olup olmadığı kontrol edilecek. Servis aracı şoförleri, ilgili meslek kuruluşları tarafından verilecek eğitimleri de takip etmekten sorumlular. İlgili kurumlar okul servis araçlarına ilişkin yapacakları düzenlemelerde, servis aracı şoförü ulusal meslek standardını göz önüne almaları gerekiyor” dedi.