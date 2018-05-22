Kendisiyle birlikte pek çok arkadaşının liste dışı kaldığını hatırlatan Bektaşoğlu “Çıktığımız yol kesintiye uğramayacak. Yoldaşlarımızla birlikte hedefimiz, adayımız Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olarak yönettiği bir Türkiye’dir. Bunu inşallah milletimizin tercihiyle başaracağız”” dedi.

Bektaşoğlu, açıklamasında aday olan arkadaşlarına başarılar diledi ve her zaman partisinin yanında olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Doğru ve yakışan tavır budur. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partili’yim. ‘Ben varsam varım’ diyenlerden değil, ‘biz varız’ diyenlerdenim. 1977’den bu yana bu çizgimden, ayrılmadan, zikzak yapmadan, doğru bildiğimi, doğru kişilerin yanında durup söyleyerek ve bedeli ne olursa olsun ödeyerek ve asla ödün vermeden bu günlere geldim. Bu sayede üyelerimizin önseçim tercihi ve Giresun halkının oylarıyla 25 ve 26. Dönemde TBMM’de ilimi, ülkemi milletvekili olarak temsil etme onurunu, mutluluğunu yaşadım. Mücadelem bundan sonra da sürecektir. Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün felsefesini, ilkelerini ve ideolojisini benimsemiş, içselleştirmiş birisi olarak; aynı inanç ve kararlılıkla partimizi başarıya, ülkemizi demokrasi ve özgürlüklerle, hukuk düzeniyle esenliğe kavuşturmak için çıktığımız bu kutlu yolculuk, kesintiye uğramayacaktır. Yoldaşlarımızla birlikte hedefimiz, adayımız Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olarak yönettiği bir Türkiye’dir. Bunu inşallah milletimizin tercihiyle başaracağız.”

CHP Milletvekili Bektaşoğlu, çalışmalarına katkıda bulunan CHP örgütleri, STK’lar, muhtarlar, kamu yöneticileri ve basın-yayın kuruluşlarına ve Giresun halkına teşekkür etti.