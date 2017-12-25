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25 Aralık 2017 13:08

CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu; “Giresun çevre yolu istiyor “

Çevre yolu olmayan Doğu Karadeniz’in tek ilinin Giresun olduğunu hatırlatan CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, bu hizmet mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini ifade ederek projenin ihalesinin neden yapılmadığını sordu.

CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu; “Giresun çevre yolu istiyor “

25 Aralık 2017 13:08


Bektaşoğlu, 2012 yılında Gülyalı-Piraziz, Giresun-Keşap arasında bir güzergah belirlenerek projelendirilmesine başlanılan Giresun Güney Çevre Yolu’nun yapım ihalesinin neden gerçekleşmediğini soru önergesiyle TBMM’ye taşıdı. Projede hiçbir gelişme sağlanamadığını ifade eden Bektaşoğlu, önergesinde şu görüşleri dile getirdi:


“Bu projenin bitirilmesi, Giresun ve Karadeniz için aciliyet ve yaşamsal önem arz etmektedir. Çünkü Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun geçişi alternatifsizdir ve Ordu-Trabzon arası şehiriçi yollarıyla birlikte kullanılmaktadır. Ayrıca yolun bu bölümü projelendirilirken deniz ile dağ kütlesi arasındaki coğrafyanın uygunsuzluğu nedeniyle yolda daralmalar oluşmuş, kavşaklarda, bağlantılarda standartlar kaybedilmiştir. Bu nedenlerle yaklaşık 50 kilometrelik bir güzergahta yoğun bir trafik akışı oluşmakta, bu durum da yol güvenliğini tehlikeye düşürmekte, zaman ve ekonomik kayba yol açmaktadır. Yapılacak olan bir çevre yolu ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracağı gibi, ayrıca Giresun’un cazibesinin artmasına, kalkınması, gelişmesine, ekonomik olarak büyümesine ve bir vizyona kavuşmasına ve yolun güzergahıyla kentler arasında kalan imar kullanım alanının genişlemesine katkı sağlayacaktır."


CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’a Giresun Çevre Yolu Projesiyle ilgili cevaplaması için bir dizi soru önergesinde bulundu.




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