CHP Giresun’da milletvekili aday adayları tanıtıldı

Dönem Milletvekilliği seçimleri için aday adaylarını tanıttı.

Törene Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, İl Yöneticileri, İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. CHP Giresun Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili aday adayı Bülent Bektaşoğlu ise Konya’da olduğu için toplantıya katılamadı.

Tanıtım öncesi konuşan CHP Giresun İl Başkanı Fikret Bilge, ”Partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘hattı müdafaa yoktur, sathi müdafaa vardır’ sözünde sathı vatandır, söz konusu vatansa gerisi teferruattır şiarı ile önümüzde ki 27. Dönem milletvekilliği seçimlerine başlıyoruz. Genel Başkanımızın Kayseri’de yapılan il başkanları toplantısında çok önemli bir sözü oldu. Ve bu sözü örgütlerimiz ile paylaşılmasını istedi. Söylediği şuydu, !Vallahi de, billahi de, seçimlere kadar 24 saat hiç uyumadan çalışacağıma söz veriyorum’ dedi. Bugün burada birbirinden değerli 10 aday adayının öz geçmişleri ile tanıtımını yapacağız. Sıralamaya girecek ya da giremeyecek arkadaşlarımızın seçim çalışmalarına aynı şevk ve inançla katılacaklarına gönülden inanıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından 10 aday adayı öz geçmişleri okunarak sahneye davet edildi.

CHP’nin Giresun’dan aday adayları ise şöyle;

“Sevgi Mutlu Güngör, Bülent Bektaşoğlu, Necati Tığlı, İbrahim Akgün, Eşref Karaibrahim, Dursun Karahasan, Reşat Nuri Özdemir, Suat Öndaş, Mehmet Turan, Melek alaycı Pezükoğlu.”