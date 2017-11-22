CHP’den, bütçe eleştirisi

Tahmini bütçelerin hiçbir zaman tahmin edilemediğini yüzde 300’e varan sapmalarla bütçenin yapılamayacağını ifade etti. Yılmaz yaptığı açıklamada “2014 yılında başlayan 5 yıllık meclis dönemimizin ilk planlaması hepimizin bildiği gibi Giresun’un geleceği için çok önemli bir rehber olması gereken 5 yıl süreli Stratejik plandı. Ancak gördük ki bize göre ihtiyaçları karşılamaktan uzak bir stratejik planmış. Bu güne kadarda 2015, 2016 ve 2017 planları da böyle olmuştur. Şimdi de 2018 performansı ve 2018 bütçesi böyle sonuçlanacağı görülmektedir. Bir defa bütçemiz gerçekçi değil, ek bütçe yapılsa bile idarenin ödenek üstü harcama yapması kaçınılmaz. Tabiki bunun sonucunda borçlanma kaçınılmazdır. Her yıl adı tahmini olan bütçemiz asla tahmini edilemeyen bütçe olarak sonuçlanıyor. Yüzde 300’lere varan sapmalarla tahmini bütçe olur mu? Bu bütçe açıklarının 2017 ve 2018 yıllarında daha da büyüyeceği aşikardır. Giresun İl Özel İdaresi’nin satışa çıkardığı gayrimenkullerinin değeri bu açığın yanında devede kulaktır” dedi.