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04 Aralık 2017 12:30

CHP’den isim polemiği

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, resmi kurum ve kuruluşlardaki isim değişikliğinin araştırılması için TBMM’de komisyon kurulmasını istedi.

CHP’den isim polemiği

04 Aralık 2017 12:30


CHP Milletvekili önergesinin metninde, yasa ve yönetmeliklerin çiğnendiğini ve toplumun tümü tarafından kabul görmeyen, tepki gösterilen tartışmalı isimlerin okul ve sağlık kuruluşlarını verildiğini belirterek buna, Mustafa Sabri, Saidi Nursi’nin okullara ve İskilipli Atıf Hoca’nın adının da Çorum’da öğrenci yurduna verilmesini örnek olarak gösterdi.


Bektaşoğlu, TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasını istediği önergesinde şu görüşleri dile getirdi:


“Ortak özellikleri Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı eylem, söz ve davranışlarda bulunan ve tarihte böyle anılmış bu kişilerin isimlerinin, özellikle eğitim ve sağlık kurumlarına verilmesinin gerekçesi ortaya çıkarılmamış, buna vesile olan kişiler belirlenerek haklarında idari ve adli soruşturma yapılmamıştır. Bunlar ve benzer özellikteki diğer kişilerin bugün ve gelecekte isimlerinin tabelalara taşınarak adeta itibar iadesi ile onurlandırılmasının önüne geçmek, yüce meclisimizin görevleri arasındadır.“




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