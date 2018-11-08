CHP'den yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti olarak imar barışından kaynaklı, özellikle 31 Aralık 2017'den sonra yapılmaya çalışılan ve yaylaların, meraların, doğanın bir hançer gibi bağrına saplanan kaçak yapıların tespit edilmesi, bununla ilgili hukuki, yasal bir mücadele ve yıkımı için gerekli çalışmanın yürütülmesi yönünde harekete geçtiklerini söyledi.

Giresun'da partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen Karaca, Giresun'a doğa hakları izleme kurulları oluşturma çalışmaları kapsamında geldiğini belirtti. Karaca, toplantıların Trabzon ve Artvin'de de devam edeceğini belirterek yaylalarda kaçak yapıların yıkılması konusunda gerekli çalışmaları parti içinde de yürüttüklerini kaydetti.

Kaçak yapıların doğaya hançer gibi saplandığını ifade eden CHP'li Karaca, “Bizler de bu imar barışından kaynaklı, özellikle 31 Aralık 2017'den sonra yapılmaya çalışılan ve yaylalarımızın, meralarımızın, doğamızın maalesef bir hançer gibi bağrına saplanan bu yapıların tespit edilmesi, bununla ilgili hukuki, yasal bir mücadele ve yıkım için de gerekli çalışmanın yürütülmesi için il başkanlığımızla bu konuyu da görüştük. Bu anlamda da biz il örgütümüzle birlikte bir mücadele vereceğiz" dedi.

Doğanın ranta teslim edilmemesi için mücadele ettiklerini belirten Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Cumhuriyet Halk Partisi neden böyle bir yapılanmaya gitmeyi ihtiyaç hissetti? Öncelikle ülkemizde gerçekten bugün yaşadığımız, geldiğimiz noktaya baktığımız zaman en ağır ihlallerin yaşandığı, partimizin de hep sloganı olmuş 'yaşanacak bir Türkiye' hedefine ulaşabilmesi için doğa talanına, doğanın ranta teslim edilmesine karşı bir mücadeleyi örgütleyebilmek, bu mücadeleyi büyütebilmek. Ancak onların mücadelesine de milletin meclisi, gazi meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yasal anlamda da sürdürmenin zorunlu olduğu bir noktaya geldik" şeklinde konuştu.